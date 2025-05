video suggerito

Lo Spezia rovina la festa del Pisa di Inzaghi: per il ritorno in Serie A manca ancora un punto Il Pisa di Inzaghi ha fatto il suo vincendo contro il Frosinone, grazie al gol partita di Meister ma non ha potuto brindare al matematico ritorno in Serie A per il contemporaneo successo dello Spezia che rimandato la festa nerazzurra di un’altra settimana. Intanto restano in bilico anche i playoff che, secondo regolamento, potrebbero non disputarsi se la distanza tra 3a e 4a in classifica aumentasse ancora. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bagarre in Serie B per stabilire quali squadre seguiranno il Sassuolo capolista e già promosso in Serie A dopo un solo anno di "Purgatorio" cadetto. La 35a giornata che si è giocata l'1 maggio, ha visto ancora tutto perfettamente in equilibrio al 90′ come prima del fischio d'inizio: il Pisa di Pippo Inzaghi ha fatto il suo ma la festa per confermare il secondo posto e la promozione matematica è stata strozzata in gola dal successo dello Spezia che ha rimandato tutto, a tre turni dalla fine. Ma l'impresa ora è davvero ad un passo: ai toscani basterà pareggiare con il Bari per brindare.

Il gol all'81' siglato da Meister, al suo secondo centro stagionale, ha fatto esplodere l'Anconetani, festeggiando il vantaggio meritato sul Frosinone ma frenando subito gli entusiasmi di fronte al contemporaneo 2-0 che lo Spezia stava conquistando sulla Salernitana, riuscendo a mantenere la distanza in classifica a sei lunghezze e obbligando i nerazzurri ad un'altra settimana d'attesa, con tre turni ancora da disputare. La promozione del Pisa, così è stata ancora una volta rimandata. in attesa della matematica certezza: ora ai nerazzurri di SuperPippo servirà un punto in quel di Bari, compito arduo con i pugliesi in piena corsa playoff.

Perché i playoff di Serie B possono anche non venire giocati

A proposito di playoff, però anche qui vige la massima perplessità su se riusciranno a fare oppure no. Il regolamento prevede che le prime due vadano in massima serie per meriti sul campo e dalla terza all'ottava posizione ci si sfidi per scoprire la terza promossa. Ma c'è un però, perché se a fine campionato il divario tra la terza e la quarta ci sono almeno 14 punti, non si disputerà alcun spareggio aggiunto. La situazione attuale è molto fluida, con una percentuale altissima che indica che si andrà al prolungamento consono di stagione, ma c'è ancora una possibilità che ciò non accada.

Lo Spezia, terzo, al momento ha 63 punti e ha allungato sull'attuale quarta, la Cremonese che non è andata oltre al pareggio sul campo della Sampdoria, frenando a quota 57. Significano 6 punti di differenza che con tre gare ancora da disputare, tecnicamente potrebbero arrivare fino a 15, quindi "cancellando" i playoff di fine stagione. Un'ipotesi remota ma per cui si deve attendere almeno ancora una settimana. Come per la promozione del Pisa di Inzaghi.