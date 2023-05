Lo sfottò dagli spalti non si sente: due tifosi si scambiano il numero di telefono per insultarsi Due tifosi di Sheffield e Peterborough si lanciano cori di sfottò a vicenda ma nello stadio non si sentono. Decidono di scambiarsi il numero per telefonare e insultarsi al meglio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lo Sheffield è riuscito a compiere un'impresa storica per il club. La squadra inglese ha rimontato il 4-0 rifilato dal Peterborough nella semifinale playoff d'andata lasciando pochissime speranze per il ritorno. E invece, nonostante alcuni tifosi avessero addirittura strappato il biglietto per l'ultima e decisiva sfida, lo Sheffield, che dal 2021 milita nella Football League One, ovvero la terza serie inglese, è riuscita rifilare 4 gol nei tempi regolamentari agli avversari per poi concludere 1-1 i supplementari. La vittoria e l'accesso alla finale è arrivato dunque solo dopo i calci di rigori.

Lo Sheffield in virtù del terzo posto ottenuto in classifica nel corso della regular season a -2 dall’Ipswich che è stato direttamente promosso in Championship – ovvero la nostra Serie B – si è guadagnato questa finale contro una tra Barnsley e Bolton. Un'occasione da non perdere per uno dei club più antichi d'Inghilterra dalla fondazione nel 1865. A seguirli sicuramente anche i tanti tifosi che ieri hanno acclamato la squadra sostenendola in questa incredibile rimonta. Alcuni tifosi dello Sheffield si sono resti protagonisti anche di un siparietto curioso insieme ai sostenitori del Peterborough. Tra i vari sfottò volato tra le due tifoserie nel match d'andata, uno in particolare ha colpito particolarmente le telecamere. Due tifosi, uno dello Sheffield e uno del Peterborough, hanno deciso di telefonarsi pur di insultarsi per bene.

No, non è uno scherzo, ma ciò che realmente è accaduto. Nelle immagini postate sui social da alcuni tifosi si vedono proprio due tifosi, dell'una e dell'altra squadra, che provano a insultarsi a vicenda lanciando grida e cori da un settore all'altro. Ma l'acustica non è il massimo e il caso nell'impianto sportivo in cui si disputava il match d'andata era tanto. Che fare? I due hanno pensato bene di ricorrere a un metodo ben più comodo per potersi insultare al meglio senza problemi. A un certo punto entrambi tirano fuori i propri smartphone e uno dei due, aiutandosi con mani e dita, comunica al suo "rivale" il suo numero telefonico.

Una volta composto alla perfezione l'avvio della telefonata stabilisce la connessione tra i due che finalmente possono parlare senza impedimenti al telefono. Gli insulti piovuti dagli spalti si tramutano in una classica telefonata che forse aveva dei toni un po' troppo accesi. Uno dei due fa ampi gesti con le braccia, come se volesse insultarlo al meglio, in maniera normale. L'altro risponde alla stessa maniera e la telefonata si conclude così con grande cortesia. Insomma, dimenticate i vecchi sfottò tra tifosi, questa è la rivalità 2.0 pronto a spiccare il volo e sicuramente molto meno rumorosa di quella tradizionale.