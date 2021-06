Walter Zenga si sfoga da Dubai – dove vive da una decina d'anni – denunciando la sua situazione di allenatore disoccupato, mentre vede alcuni suoi colleghi, di cui fa nomi e cognomi e che evidentemente reputa scarsi, essere costantemente accostati a club di Serie A, se non ufficialmente assunti.

Dichiarazioni forti che sicuramente non gli faranno guadagnare degli amici, ma l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale non ha mai avuto peli sulla lingua nell'esprimere quello che realmente pensa. Intervistato da ‘Libero', Zenga si toglie un macigno dallo stomaco: "Sto decisamente male. Come faccio a stare bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco, che Giampaolo è sulla bocca di tutti, che la Gazzetta nomina Stankovic come miglior ‘italiano' all'estero o cita Bergodi e Mangia, grandi ex allenatori del Craiova in Romania. Ed io?".

L'Uomo ragno si riferisce ai suoi successi ottenuti su panchine straniere: un campionato rumeno vinto alla guida della Steaua nel 2005 ed un titolo nazionale messo in bacheca con la Stella Rossa nel 2006. La sua carriera di allenatore allora prometteva di avere un seguito ad alto livello anche in Italia, ed invece, dopo l'ottima partenza a Catania, ha incassato l'esonero col Palermo, la separazione dopo 5 mesi con la Sampdoria, le retrocessione col Crotone, l'esonero col Venezia ed infine l'anno scorso la mancata conferma a Cagliari dopo la salvezza portata a casa.

A 61 anni Zenga è così amareggiato da far intuire possibili decisioni drastiche: "Sto per prendere una decisione importante… Non sembra, ma faccio il mister da 20 anni e da uno sono fermo. Ho avuto un contatto col Crotone, ma mi proponevano 3 mesi e io volevo poter affrontare anche l'eventuale serie B. Ora ho bisogno di capire se qualcuno crede ancora in me".