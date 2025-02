video suggerito

Lo sfogo di Inzaghi dopo le polemiche arbitrali: “Quando accade contro l’Inter non ne parlano” Inzaghi non tace dopo le polemiche per il calcio d’angolo assegnato all’Inter contro la Fiorentina: “Quando succede qualcosa a favore dell’Inter si fanno trasmissioni, quando succede contro l’Inter neanche se ne parla” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla prima occasione Simone Inzaghi ha tirato fuori tutto ciò che è stato detto nell'ultima settimana contro la sua Inter. Nel mirino è finito il famoso calcio d'angolo assegnato nella partita contro la Fiorentina, dal quale poi è nato il gol del vantaggio: il pallone era uscito di diversi centimetri, l'assistente non se ne è accorto e il VAR in quella circostanza non poteva intervenire da protocollo. Da questa situazione sono scaturiti giorni di grandi discussioni, alle quali l'allenatore nerazzurro ha voluto rispondere a modo suo.

Nel corso della conferenza stampa prima della partita contro la Juventus si è sfogato duramente, ricordando che un episodio simile era successo anche alla sua squadra in Champions League contro il Monaco. In quel caso la questione era passata in ombra e l'allenatore ha voluto sottolineare la grande disparità di trattamento che ha notato dopo il caos scoppiato contro la Fiorentina.

Lo sfogo di Inzaghi

L'allenatore nerazzurro ha deciso di non girare intorno all'argomento e di andare dritto al punto alla prima occasione utile: "Hanno fatto le prime pagine su un semplice calcio d'angolo? Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo il derby col Milan, perché dopo 4-5 episodi siamo tutti umani. E mi sono arrabbiato perché io penso alla mia Inter. Quando succede qualcosa contro l'Inter, non se ne parla proprio. Ho lanciato questo allarme e lunedì si è avuta la testimonianza".

Inzaghi ha voluto ricordare che un episodio simile era accaduto anche contro l'Inter, nella gara di Champions League contro il Monaco. Allora però nessuno aveva gridato allo scandalo: "Ancora oggi si parla di un calcio d'angolo. A Leverkusen prendiamo un angolo contro al 90′ dopo un metro di fuorigioco. Nessuno ha detto niente, quel calcio d'angolo ci ha costretto a giocare col Monaco per vincere. È stato un grave danno di classifica perché saremmo arrivati secondi e avremmo avuto un altro tabellone in Champions. Quel calcio d'angolo ha arrecato un grave danno economico all'Inter. Quando succede qualcosa a favore dell'Inter si fanno trasmissioni, quando succede contro l'Inter neanche se ne parla".