Un nervo scoperto. Parlare in questo momento con Gasperini di calciomercato, menzionare alcuni nomi o avanzare ipotesi sulle scelte gli provoca fastidio. E a reagisce male. È successo anche dopo la partita di Coppa Italia vinta dall'Atalanta contro il Cagliari. Questa volta, però, non c'entrano il Papu Gomez, le voci di dissenso e quelle di mercato che lo riguardano strettamente. Oggetto della discussione era Sam Lammers, 23enne attaccante olandese giunto alla ‘dea' nella scorsa estate e non schierato nella sfida di Tim Cup contro i sardi. Perché non ha giocato? Domanda apparentemente innocua ma recepita in tutt'altro senso dal tecnico. La replica è stizzita.

Alla fine troverete sempre qualcuno che non gioca – ammette Gasperini, quasi sbuffando. Fate sempre lo stesso giochino… L'altra volta mi chiedevate perché non avesse giocato Miranchuk, adesso mi chiedete di Lammers. Evidentemente, se ho deciso di non schierarlo è perché ritengo Zapata e Muriel più bravi.

Lammers conteso da Torino e Benevento

Resta oppure va via? Il nome di Lammers è emerso nelle ultime ore e accostato ad altri due club di Serie A a caccia di una punta: si tratta del Torino e del Benevento. Quante possibilità ci sono che la cessione vada in porto? Gasperini prende fiato e risponde in maniera altrettanto decisa: "Secondo me rimane".

La stagione dell'olandese in maglia nerazzurra

Lammers è stato prelevato nell'estate scorsa dal Psv Eindhoven. L'Atalanta lo ha ingaggiato per una cifra di 9 milioni di euro. È una punta centrale dotata di buona stazza (è alto 189 cm). In stagione ha disputato 10 partite tra campionato e Champions. Il match di Coppa è uno dei ricordi peggiori, di quelli da cancellare in fretta e fa riferimento alle cinque reti incassate dalla ‘dea' a Bergamo contro il Liverpool. In Serie A, invece, ha disputato 9 incontri per un totale di 154 minuti giocati. Due le reti messe a segno: la prima contro il Cagliari (nel 5-2 inflitto ai sardi), la seconda contro il Napoli (nel 4-1 incassato al San Paolo).