Lo schifo dell’Old Trafford: un mare di urina allaga i bagni durante Manchester United-Southampton Un tesserato del Manchester United, esasperato per le condizioni vergognose dei bagni dello stadio ha filmato tutto: il video ha fatto il giro dei social, denunciando una situazione oramai insostenibile.

A cura di Alessio Pediglieri

Una discarica a cielo aperto. Così è apparso in questi giorni Old Trafford, l'impianto casalingo del Manchester United e che dovrebbe rappresentare per il calcio inglese, insieme agli altri stadi da sempre all'avanguardia, un fiore all'occhiello da poter mostrare con orgoglio al mondo. E invece, l'home field dei red devils sembra davvero stare per cadere a pezzi, senza più una costante manutenzione che lo preservi dalle angherie del tempo o da semplici problemi quotidiani. Come l'intasamento dei condotti di scolo che hanno trasformato i bagni in piccole disgustose piscine di urina.

La denuncia è arrivata da parte di uno dei tifosi del Manchester United che ha filmato lo sconcertante stato in cui versano i bagni interni all'impianto frequentati da migliaia di tifosi: uno spettacolo indecente e vergognoso dove tutto il pavimento è cosparso da uno strato liquido che fuoriesce incessante dai canali di scolo che dovrebbero ricevere e che, al contrario, rimettono all'interno dei locali, la pipì. Il tifoso che ha deciso di mostrare il pietoso stato dello stadio è un titolare dell'abbonamento per la stagione dello United ed ha ripreso il tutto in occasione dell'ultimo match casalingo, intorno alle 13:48 di domenica pomeriggio poco prima di Manchester-Southampton.

Lo ha descritto, inquadrando da ogni angolazione i locali, mentre altri tifosi li frequentano malgrado l'imbarazzante situazione e ne ha approfittato per sottolineare un sentimento che oramai da inizio stagione veleggia tra i supporter dell'United: la lotta contro la proprietà americana dei Glazer, più volte invitati – anche calorosamente – a cedere la proprietà del club. "Forse è ciò che non vogliono che tu veda" ha infatti scritto nel post-denuncia.

"Sono appena arrivato a Old Trafford e non per la prima volta i bagni sono allagati con un centimetro di urina sul pavimento. Disgustoso da vedere. Questo è ciò che i Glazer non vogliono che tu veda. È così brutto ed è successo così tante volte che ho dovuto filmarlo". Parole condivise da altre centinaia di migliaia di tifosi dei red devils per un filmato che oramai veleggia verso i 5 milioni di visualizzazioni. Tantissimi anche i commenti in calce: "Era così nel 2015 quando lavoravo lì, è disgustoso" ha sottolineato un utente mentre un altro ha scritto: "È orrendo soprattutto perché devo portare mio figlio lì dentro. È un vero problema di igiene e sono sconvolto dal fatto che non sia stato ancora risolto così da secoli".

Il Manchester United ha sempre sostenuto di essere intervenuto sui problemi di scarico di alcuni dei servizi interni allo stadio ma evidentemente alle parole non sono seguiti i fatti o il problema si è puntualmente e tristemente ripetuto. Dopotutto lo stato in cui versa Old Trafford purtroppo è un nervo scoperto da tempo. Già in passato lo stato dell'impianto di Manchester era stato al centro di altre critiche e lo stesso Gary Neville – storica bandiera dei red devils dal 1992 al 2011 – ad andare giù pesante: "Manchester dovrebbe avere sempre uno stadio all'altezza, con i soldi spesi per rimettere a posto Old Trafford sarebbe il caso di abbatterlo e costruirne uno tutto nuovo".