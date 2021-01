Dopo 358 giorni lo Schalke 04 è tornato a vincere una partita di Bundesliga, battendo per 4-0 l’Hoffenheim in casa. Si ferma a trenta risultati negativi di fila, dieci pareggi e venti sconfitte, il trend negativo per la squadra di Gelsenkirchen: scongiurato l'aggancio del record negativo del Tasmania Berlin del 1966. A decidere il match una tripletta dell'americano Matthew Hoppe e al gol del marocchino Amine Harit. La squadra della Renania non vinceva dal 17 gennaio 2020.

