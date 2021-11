L’Italia Under 21 vince contro l’Irlanda grazie al solito Lucca: gol e assist decisivi Lucca sblocca il match, Cancellieri chiude i conti. L’Italia Under 21 vince in Irlanda e resta seconda (con una gara in meno della Svezia) nel Girone verso Euro 2023.

A cura di Alessio Pediglieri

Trascinata da Lucca, l'Italia Under 21 vince in Irlanda: 2-0, sucesso che permette agli azzurrini di mantenere intatti i sogni di qualificazione. Un successo sofferto, che ha visto l'Italia in vantaggio al 29′ con il gol dell'attaccante del Pisa. Poi, tanta sofferenza, fino al 90′ quando ancora Lucca prende palla a metà campo e lancia in contropiede l'appena entrato Cancellieri che segna il raddoppio. Intanto, la Svezia ha regolato in goleada la Bosnia, con un poker di reti. Scandinavi sempre primi nel Girone con un punto in più degli azzurri ma con una gara in più. Dunque, ancora tutto aperto per la qualificazione e per il primo posto.

Gara più delicata di quanto non dica la classifica per gli azzurrini che sono alla ricerca della vetta del proprio girone per accedere agli Europei di categoria 2023. L'Italia scende in campo in Irlanda con l'obiettivo di conquistare tre punti che potrebbero diventare pesantissimi perché solamente le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda si qualificano direttamente alla fase finale, che si disputerà in Georgia e Romania a giugno 2023.

Una posta in palio pesante che blocca per gran parte del primo tempo l'Italia di Nicolato che fatica più del previsto nel trovare il controllo del match e sbloccarlo. Alla fine ci pensa il solito Lucca al suo secondo centro azzurro consecutivo. Al 29′ la difesa irlandese la combina grossa e l'attaccante azzurro non si lascia pregare: ruba palla e infila con un preciso rasoterra il colpevole portiere Maher. Un gol che sblocca anche mentalmente la nostra Under 21 che finisce il primo tempo giocando con maggior personalità.

Nella ripresa gli azzurri non riescono a dare un altro passo al match lasciando pericolosamente gli irlandesi in partita. Il minimo vantaggio utile non si sblocca, anche per i cambi non fatti da Nicolato, con un ritmo modesto con cui l'Italia non riesce a imporre la propria superiorità tecnica. Gli azzurri nel finale rischiano moltissimo con una super parata di Carnesecchi che evita la capitolazione. Poi, vicino al 90′ arrivano anche le sostituzioni che spezzano ulteriormente il ritmo del match ma risultano vincenti con il contropiede micidiale di Cancellieri, appena entrato, su assist di Lucca proprio allo scadere.