L’Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026: battuta 8-0 la Francia dell’ex Milan Rami

L’Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026 e batte 7-0 la Francia dell’ex Milan Adil Rami. Partita fantastica della selezione azzurra, che ha imposto il suo gioco e il suo ritmo fin da subito. Prossimo avversario: la Polonia.
L'Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026 e batte 8-0 la Francia dell'ex Milan Adil Rami. Partita fantastica della selezione azzurra, che ha imposto il suo gioco e il suo ritmo fin da subito. Risultato mai in discussione e prestazione super da parte di tutti i ragazzi del commissario tecnico Micheli.

Dopo la prestazione super contro i transalpini, l'Italia giocherà il 5 gennaio contro la Polonia (ore 22 italiane) e poi contro l'Algeria il 10 (ore 19:00 italiane).

Premiato come MVP Matteo Perrotti, che oltre ad aver firmato il primo gol del torneo è stato il vero mattatore della partita. Prestazione da incorniciare per il numero 10 azzurro.

