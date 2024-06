video suggerito

L'Italia guarda Inghilterra-Slovenia per avere un tabellone da sogno a Euro 2024: cosa deve succedere Dopo la qualificazione agli ottavi degli Europei, l'Italia guarda al tabellone con la Svizzera prossima avversaria. E poi gli azzurri sperano nel flop dell'Inghilterra.

A cura di Marco Beltrami

Dall'incubo di una qualificazione agli ottavi degli Europei in bilico nella speranza di rientrare tra le migliori 4 terze, alla gioia passare come secondi. La Nazionale italiana ha tirato un sospiro di sollievo grazie al pareggio contro la Croazia, arrivato in extremis con il gol di Zaccagni su assist di Calafiori. Il tabellone degli azzurri prevede la prossima partita contro la Svizzera, sabato 29, e poi? Uno scenario potrebbe regalare all'Italia un cammino tutt'altro che irresistibile fino alla semifinale.

Il tabellone dell'Italia a Euro 2024, uno scenario è da sogno per gli azzurri

Dunque la Nazionale conosce già la prima avversaria nella fase ad eliminazione diretta, la Svizzera. Un match alla portata della squadra di Spalletti che si trova nella parte destra e bassa del tabellone. In caso di vittoria contro gli elvetici, che partiranno sfavoriti nel match con i campioni d'Europa in carica, questi ultimi affronteranno la vincente del gruppo C.

Perché l'Italia spera che l'Inghilterra non arrivi prima nel suo girone degli Europei

La favorita è l'Inghilterra che è senza dubbio una delle papabili per il successo finale. Prima però gli inglesi dovranno disputare l'ultimo match della fase a gironi contro la Slovenia. Un confronto che avrà come spettatori interessati anche i giocatori della Nazionale azzurra e quelli della Svizzera. Ma cosa può succedere per impedire all'Inghilterra di passare come prima?

Come può l'Inghilterra non vincere il suo girone

Se la squadra di Southgate pareggiasse contro la Slovenia e la Danimarca battesse la Serbia con una differenza reti notevole (tenendo conto poi anche del numero di gol fatti o dei cartellini) migliore degli inglesi, allora sarebbero i nordeuropei i primi. Stesso discorso se la Nazionale dei 3 leoni perdesse con la Slovenia. In questi casi gli azzurri avrebbero un tabellone da sogno, con Svizzera e o Slovenia o Danimarca, prima di una semifinale difficile magari contro la Francia. I quarti per ora però possono attendere per gli azzurri, che dovranno concentrarsi ora sulla Svizzera.