L’Italia è ancora terza in Nations League, Olanda battuta 3-2 nella finalina: Chiesa entra e segna L’Italia batte l’Olanda 3-2 e chiude al terzo posto anche la Nations League 2023. Gol di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Stasera la finale Croazia-Spagna.

A cura di Alessio Morra

A Enschede l'Italia batte 3-2 l'Olanda e vince così la finale del 3° e 4° posto della Nations League 2023. Un bel successo quello della Nazionale che per la seconda volta consecutiva chiude al terzo posto in Nations. Gol di Dimarco e Frattesi nel primo tempo, di Chiesa nella ripresa.

Mancini cambia e non poco l'Italia. I punti fermi sono Donnarumma, Acerbi e Frattesi. Il tridente è inedito ed è formato da Raspadori, Retegui e Gnonto. In difesa c'è Buongiorno. L'Olanda, che nel Koeman bis ha perso due partite su tre, gioca con i titolarissimi. Dall'inizio Dumfires, il giovane Simons e Gakpo, l'unica punta. La Nazionale parte benissimo e dopo 6 minuti è già in vantaggio. La combinazione è molto bella, Retegui non trova la rovesciata, cicca il pallone che finisce a Dimarco che con precisione insacca, 1-0.

Al 21′ c'è il raddoppio. Un'altra bella azione. L'Italia riparte bene, Verratti è bravo, Dimarco pure, Raspadori non riesce a calciare, il pallone finisce a Frattesi che insacca. Anche questa volta (come contro la Spagna) c'è un controllo VAR. Stavolta è tutto regolare. L'altra metà del primo tempo accade molto poco. L'Italia è brava a contenere l'Olanda, che esce dal campo con un mare di fischi, non solo perché è sotto di due gol.

Nella ripresa l'Olanda si ripresenta in campo con Bergwijn, Weghorts e Wijnaldum e un nuovo modulo. L'Italia si abbassa, e stanca, soffre, ma soprattutto sa soffrire, cosa da non sottovalutare mai. Donnarumma è attento. Il castello difensivo regge bene fino al 67′ quando proprio Bergwijn insacca, poco da fare per il portiere del Psg, è 1-2. La partita torna in bilico. Ma l'equilibrio dura poco.

Chiesa, entrato da poco con Zaniolo, riceve uno splendido pallone, avanza con velocità, entra in area di rigore, si allarga e calcia in porta, il tiro è pulito e lentamente finisce in rete, 3-1. Mancini poi manda in campo pure Spinazzola, Barella e Pellegrini. L'Olanda all'83' prova a rientrare in partita, segna Weghorst, ma dopo due minuti di controllo VAR il gol viene annullato.

La partita però non è finita, perché all'89' il centrocampista della Roma coglie d'infilata la difesa azzurra e con un tiro preciso supera Donnarumma, è 3-2. L'arbitro assegna 9 minuti di recupero, che sono lunghissimi. Pellegrini al 93′ si divora il gol vittoria. Poco male. Perché l'Italia vince la finale del 3° e 4° posto e sale sul podio della Nations League 2023.