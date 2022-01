Lionel Messi a cena con Xavi e gli ex compagni a Barcellona: i tifosi sognano il ritorno della Pulce La presenza di Messi a Barcellona ha dato vita a nuove suggestioni: la Pulce a cena con Xavi fa sognare i tifosi ma non c’è nessun tipo di segnale in questa direzione.

A cura di Vito Lamorte

Un brivido corre lungo la schiena ogni volta che le parole Messi e Barcellona vengono inserite nella stessa frase. L'addio della Pulce a quella che è stata casa sua per vent'anni ha lasciato scossi i tifosi Culé e tutti gli appassionati ma c'è sempre qualcuno che spera in un colpo di scena, così quando si verificano alcune situazioni subito parte la caccia al dettaglio che può cambiare la narrazione in corso.

Il calciatore del PSG non parteciperà a questo doppio turno di qualificazione con la nazionale argentina e si è recato nella città catalana, ​​​​dove ha incontrato i suoi ex compagni di squadra: la stella di Rosario è stata avvisata con Sergio Busquets, Jordi Alba e Xavi Hernández, neo allenatore della squadra blaugrana e che oggi ha compiuto 42 anni. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, gli ex compagni al Barça hanno cenato in un ristorante giapponese e in un secondo momento si sarebbe unito all'incontro anche Pepe Costa, un caro amico e collaboratore personale della Pulce.

Per alcuni non è stato un incontro casuale mentre per altri l'allenatore del Barça stava festeggiando il suo compleanno con la moglie e alcuni amici quando nello stesso ristorante sono arrivati l'argentino e i calciatori blaugrana. La presenza di Lionel Messi ha subito creato un grande subbuglio mediatico in città e l'argentino è stato subito assediato sia dai tifosi, con cui si è fermato per firmare alcune maglie; che dalla stampa, a cui ha preferito non rilasciare dichiarazioni dopo la cena.

Leggi anche Di Marzio e la storia (mancata) di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi alla Juventus

La presenza della Pulce a Barcellona ha creato molte aspettative nei tifosi e sui social tanti hanno fantasticato una riunione tra i ‘capi' dello spogliatoio per il ritorno dell'argentino al Camp Nou. Non c'è nessun segnale che porti in questa direzione.

Messi è appena guarito dal Covid-19 ed è tornato a giocare lo scorso fine settimana: è entrato in campo al 63′ nella vittoria per 4-0 del PSG sul Reims ma deve ritrovare la sua migliore forma in vista della Champions League contro il Real Madrid. Il sette volte Pallone d'Oro è stato graziato dal DT della Seleccìon, Lionel Scaloni, che ha preferito farlo riposare vista che la qualificazione per i Mondiali del Qatar è già stata raggiunta.