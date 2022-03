Lione femminile-Juventus Women dove vederla in TV: orario e diretta streaming La Juventus Women affronta in trasferta il Lione per i quarti di ritorno di Champions. Dopo il 2-1 dell’andata, le bianconere di Montemurro avranno bisogno di un’altra prova perfetta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus Women affronta in trasferta il Lione femminile per la partita di ritorno dei quarti della Champions League femminile. La squadra allenata da Montemurro, vuole continuare a scrivere la storia dopo la vittoria per 2-1 dell'andata contro le 7 volte campionesse d'Europa. In palio c'è la semifinale con la vincente di Bayern Monaco-PSG, per una Juventus femminile che in Serie A guida la classifica con 5 punti di vantaggio sulla Roma. Per la sfida contro il Lione, bianconere pronte a scendere in campo con il 4-3-3 con la bomber Girelli, che sarà affiancata da Cernoia e Hurtig. Partirà dalla panchina la match-winner di Torino Bonfantini. Ecco tutte le info per vedere Lione-Juve in TV e streaming.

Partita: Lione-Juventus Women

Lione-Juventus Women Data: giovedì 31 marzo 2022, Parc Olympique Lyonnais, Lione

giovedì 31 marzo 2022, Parc Olympique Lyonnais, Lione Orario: 21:00

21:00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dove vedere Lione femminile-Juventus Women in diretta TV

Dove vedere Lione femminile-Juventus Women in TV? Il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile, sarà trasmesso in TV in esclusiva su DAZN e non visibile in chiaro. Per vedere il match in diretta bisognerà collegarsi all'applicazione attraverso una Smart TV, oppure sfruttare dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Playstation, Xbox, e TimVision Box TV. Telecronaca di Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Marta Carissimi.

Lione femminile-Juventus Women, dove vederla in streaming

Il match tra il Lione la Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Su dispositivi portatili e computer, il ritorno dei quarti di finale della Champions femminile sarà offerto da DAZN attraverso l'apposita app. Ovviamente questo servizio è riservato agli abbonati alla piattaforma streaming, e dunque non in chiaro.

A che ora si gioca

Lione femminile-Juventus Women si gioca oggi giovedì 31 marzo alle ore 21. La partita tra la squadra francese e quella italiana si disputerà nell'impianto che ospita le sfide casalinghe della prima ovvero il Parc Olympique Lyonnais, conosciuto anche come Parc OL, di Lione.

Champions League femminile, le probabili formazioni di Lione femminile-Juventus Women

La Juventus potrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con poche modifiche rispetto all'andata. Montemurro potrebbe puntare in attacco sul bomber Girelli con Cernoia e Hurtig a supporto. Il Lione privo della squalificata Carpenter, dovrebbe puntare sul tandem formato da Malard e Cascarino. Ecco le probabili formazioni del confronto:

Lione (3-5-2): Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy; Horan, Egurrola, Macario, Henry, Bacha; Cascarino, Malard. All. Bompastor.

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.