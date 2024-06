L’intervista di Schmeichel a suo figlio Kasper, emozione in diretta: “Mai fatta una cosa del genere”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'abbraccio tra Peter Schmeichel e papà Peter.

Kasper Schmeichel è stato grande protagonista del pareggio della Danimarca contro l'Inghilterra agli Europei. Parate e interventi importanti che alimentano le speranze qualificazione agli ottavi di Eriksen e compagni. E così a fine partite Schmeichel si è sottoposto alla classica batteria d'interviste in mix zone. Tra giornalisti e opinionisti spunta anche suo papà Peter, autentica leggenda del calcio europeo e della Danimarca nonché del Manchester United. Agli Europei 2024 Peter è uno degli inviati di Fox Sports e si è ritrovato a dover intervistare suo figlio.

L'imbarazzo in diretta è stato cancellato subito dall'emozione di padre e figlio che più volte si sono guardati negli occhi. L'orgoglio di papà Peter nei confronti di suo figlio Kasper era tangibile. E mentre si parlava di ciò che era accaduto in campo con i numerosi salvataggi decisivi del portiere danese sui tentativi in porta di Kane e Bellingham, c'è stato un momento davvero emozionante prima di chiudere l'intervista. Peter non resiste e prima di salutare Kasper lo abbraccia in diretta: "Ho già fatto diverse interviste ma non mi era mai successa una cosa del genere".

L'abbraccio e la maglia regalata a Peter Schmeichel da suo figlio Kasper

Peter Schemichel, che spesso abbiamo visto anche durante l'anno come inviato della CBS specie per le gare di Champions League, a quel punto lo saluta ma prima di andare via Kasper decide di regalargli la sua maglietta. L'aveva portata apposta, ce l'aveva tra le mani, sapeva che in mix zone ci sarebbe stato suo padre. E così gliel'ha consegnata tra le mani rendendo ancora più speciale quel momento. Si è poi chiaramente parlato della partita e di ciò che è riuscito a fare la Danimarca in campo brava a costruire e chiudere diversi spazi all'Inghilterra di Southgate.

"Sono molto orgoglioso – ha detto il portiere danese mentre veniva intervistato da suo padre -. Questa è la Danimarca che conosco. Non abbiamo vinto, ma abbiamo mostrato la nostra espressione del gioco, la lotta, il cuore, e i nostri tifosi, questa è la vera Danimarca". Gioia incontenibile anche per papà Peter che prima della partita si era lasciato andare a un commento: "Non abbiamo paura di nessuno", abbandonando temporaneamente e comprensibilmente la sua neutralità televisiva prima di tornare a vestire il ruolo di opinionista e cronista.