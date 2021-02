L'Inter ha perso l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve al ‘Meazza' 1-2. Un risultato che complica i piani della squadra di Conte in vista del match di ritorno all'Allianz Stadium, fortino dei bianconeri. Ai nerazzurri servirà un'impresa, l'ennesima di questa stagione dopo quella provata ma fallita in Champions League nella fase a gironi. A Lukaku e compagni non basterà vincere, dovranno infatti centrare il successo con almeno due gol di scarto.

In virtù del 2 gol segnati in trasferta, la Juventus può godere del vantaggio previsto nel regolamento che premia la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in trasferta. Anche la vittoria per 1-0 o il pareggio, non qualificherebbe infatti l'Inter che dovrà davvero ricorrere agli straordinari per sperare di raggiungere quella finale contro la vincente che uscirà dalla sfida tra Atalanta e Napoli. I nerazzurri, in caso di 1-2 a Torino, ovvero il medesimo risultato dell'andata, potranno quantomeno accedere ai supplementari.

L'Inter si qualifica alla finale di Coppa Italia se…

