La Juventus ha vinto l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter battendo i nerazzurri 2-1 in trasferta. Un risultato che, in vista della gara di ritorno a Torino, mette i bianconeri nella condizione di poter essere più tranquilli. Ma Pirlo non abbasserà la guardia dato che Conte potrà disporre nuovamente di Hakimi e soprattutto Lukaku, entrambi squalificati nel match del ‘Meazza'. Tutto nelle mani dei bianconeri a cui basterà non perdere per accedere alla finale. Infatti, in caso di pareggio con qualsiasi risultato e ovviamente anche di nuovo successo all'Allianz Stadium, la Juventus potrà passare all'ultimo turno e sfidare la vincente di tra Atalanta e Napoli.

La Juve ha dunque ampie percentuali di potersi qualificare alla finale di Coppa Italia, puntando tutto sui due gol, realizzati entrambi da Cristiano Ronaldo in casa dell'Inter, che costringeranno i nerazzurri a compiere una vera e propria impresa per espugnare il fortino bianconero e conquistare l'accesso all'ultima gara della competizione. Anche in caso di supplementari la Juve avrebbe la possibilità di accedere alla finale.

La Juve si qualifica alla finale di Coppa Italia se…

La Juventus potrà godere dell'ampio vantaggio maturato nel match del ‘Meazza'. Con l'1-2 in casa dell'Inter, i bianconeri avranno la possibilità passare alla finale di Coppa Italia anche in caso di sconfitta per 1-0 o pareggio con qualsiasi tipo di risultato. Ovviamente anche in caso di un'altra vittoria, la squadra di Pirlo avrebbe accesso all'ultimo atto della competizione.