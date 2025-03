video suggerito

L'Inter fa una strana richiesta alla FIFA per il Mondiale per Club: è una questione di scaramanzia L'Inter sta facendo di tutto per allenarsi presso le strutture dell'Università di Los Angeles durante il Mondiale per Club: erano stati lì prima di una stagione storica.

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale per Club non è ancora cominciato ma ha già dato vita ad alcuni casi spinosi per la FIFA. Tra le situazioni più strane capitate negli ultimi giorni c'è quella che ha coinvolto l'Inter e la sua peculiare richiesta per il centro di allenamento che dovrà usare durante tutta la competizione. Le squadre partecipanti si trasferiranno negli Stati Uniti per circa un mese e avranno diverse basi d'appoggio dove preparare le partite, assegnati dall'organizzazione sulla base di alcuni criteri: i nerazzurri però hanno un desiderio particolare e avrebbero agito per conto proprio per avere una struttura che evoca ricordi bellissimi.

Secondo quanto riportato da The Athletic il club guidato da Beppe Marotta avrebbe scavalcato la FIFA pur di allenarsi presso le strutture dell'Università della California di Los Angeles. È lo stato scelto dall'Inter come casa madre e non è una pura casualità se la società stia facendo di tutto per accordarsi direttamente con l'UCLA per ottenere un posto, costi quel che costi.

Perché l'Inter vuole allenarsi in California

La richiesta è fin troppo specifica e non è nata per un vezzo del club. Non c'entra il clima o la posizione che può essere più o meno strategica per gli spostamenti, dato che si tratta di una questione di pura scaramanzia. L'Inter si era allenata nelle strutture dell'Unversità di Los Angeles nell'estate precedente alla conquista del Triplete: lì si era svolta tutta la preparazione pre-campionato ed è un luogo in cui si conservano ricordi di una stagione leggendaria. Per una questione di scaramanzia i nerazzurri vorrebbero tornare proprio lì e hanno scavalcato perfino le decisioni della FIFA (che ha provato a smentire senza ottenere risultati).

La California è uno stato ambito da tante squadre anche per la sua posizione comoda e per questo l'Inter sta contrattando direttamente con l'UCLA per ottenere un trattamento di favore. I nerazzurri infatti si sono offerti di coprire i costi del rifacimento di uno dei loro campi da gioco, che verrebbe sfruttato proprio dalla squadra durante la preparazione del Mondiale per Club al quale l'Inter spera di arrivare con in tasca già tre trofei.