L'Inter è scomparsa anche dalla Top 11 ideale della Champions League: c'è solo un giocatore Nella squadra ideale stilata dall'UEFA, non c'è spazio per l'Inter dopo la umiliante finale persa con il PSG. Nel 4-4-2 ben 7 i giocatori che rappresentano i francesi, due con la maglia del Barcellona, uno dell'Arsenal.

A cura di Alessio Pediglieri

Finita la Champions League, come tradizione vuole, si stilano anche le classifiche, le statistiche, si fanno parlare i numeri. E così arriva anche la Top11, la squadra ideale di questa prima edizione con un format avveniristico. Ovviamente, impazzano i giocatori di Luis Enrique nei titolari ideali, un ipotetico quanto fenomenale 4-4-2 formato dalle stelle, cioè quei giocatori che si sono particolarmente distinti nei rispettivi ruoli. Ben sette titolari portano la maglia dei campioni d'Europa del PSG, poi due giocatori del Barcellona, infine anche l'Arsenal è rappresentata. Per l'altra finalista, l'Inter l'amarezza di avere solo un calciatore scelto. Anche se l'Italia ha trovato spazio nella lista con ben due giocatori.

Top 11 Champions, nella squadra della stagione ben 7 giocatori del PSG

Ovviamente, chi ha vinto ha il numero più alto di giocatori nella Top11 ideale e il Paris Saint Germain festeggia con ben 7 presenze nel 4-4-2 che l'UEFA ha svelato ufficialmente a poche ore dalla fine del torneo. Nessun titolo particolare ma il vanto assoluto di aver trovato spazio nella migliore squadra in assoluto che ha caratterizzato questa edizione di Champions. Il dominio del club francese che ha umiliato l'Inter con un 5-0 storico, imperversa: Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Achraf Hakimi, Doué e Dembélé sono i giocatori di movimento del Paris insieme a due rappresentanti del Barcellona, Yamal e Raphinha e ad uno dell'Arsenal, Rice.

L'Inter quasi assente: c'è Bastoni che, con Donnarumma rappresenta l'Italia

L'Inter, mesta finalista ma con un cammino verso Monaco da incorniciare non trova spazio. Per i nerazzurri non c'è posto per Lautaro o Thuram, per Dumfries o Barella. L'unico a poter ritenersi soddisfatto è Alessandro Bastoni che prende posto nella difesa a 4. In rappresentanza di un'Italia che vanta anche un altro calciatore, Gigio Donnarumma. Sono i due azzurri a tenere alto l'onore del nostro calcio, bistrattato malamente nella finale del 31 maggio. Bastoni si prende il merito di aver "stoppato" per due volte il giovane talento azulgrana di Yamal, riuscendo così nell'impresa di eliminare il Barcellona. Donnarumma, corona una stagione da protagonista assoluto: anche grazie alle sue parate, il PSG è riuscito nel sogno di vincere la sua prima Champions League.