L'Inghilterra cerca un nuovo ct, pubblica un annuncio di lavoro: "Il candidato ideale deve avere 3 requisiti" La Football Association ha condiviso un'inserzione nella quale specifica qual è il profilo ideale per il ruolo di ct. Secondo la descrizione del lavoro, il manager perfetto per l'Inghilterra deve essere abile in una cosa in particolare.

C'è tempo fino al 2 agosto, almeno così recita l'annuncio ufficiale pubblicato alla Football Association sul proprio sito web. La posizione aperta, per la quale sono indicati con dovizia di particolari i requisiti, è quella di commissario tecnico dell'Inghilterra. Proprio così: per colmare il posto lasciato vacante da Gareth Southgate dopo aver perso la finale degli Europei contro la Spagna, la federazione d'Oltremanica ha tracciato il candidato ideale. Deve avere caratteristiche tecniche, tattiche e capacità gestionali di un certo tipo e livello perché gli vengano affidate le sorti della selezione.

Allenatore capo della nazionale maggiore maschile inglese, è questa l'intestazione dell'inserzione condivisa in rete dalla FA per la quale – si legge – è stato già individuato "un certo numero di candidati. Oltre a questo, ci impegniamo a valutare altre candidature nel settore del calcio e siamo interessati a sentire persone che soddisfano i seguenti criteri".

Il ct profilo di ct perfetto deve avere una licenza UEFA Pro, "una significativa esperienza nel calcio inglese, con una comprovata esperienza nel conseguimento di risultati nella Premier League e/o nelle principali competizioni internazionali" e soprattutto dotato di qualità da leader tali da mettere in condizione i calciatori di rendere al meglio valorizzandone le loro qualità, creando un ambiente di lavoro e una cultura i squadra positivi. Fin qui la parte motivazionale, poi c'è l'aspetto che fa riferimento alla mission.

Secondo la descrizione del lavoro, il manager ideale dell'Inghilterra deve essere abile in tre cose:

guidare e sviluppare la squadra maschile senior dell'Inghilterra per vincere un torneo importante ed essere costantemente classificata come una delle migliori squadre al mondo fornire una leadership stimolante a un team tecnico multidisciplinare di livello mondiale sviluppare e mantenere forti relazioni con i club che impiegano giocatori qualificati in Inghilterra.

In buona sostanza, eccezion fatta per gli ultimi due punti, tutto quello che non è riuscito a Southgate. "È stato un onore", è la frase scelta per il congedo dell'ex allenatore che dopo 8 anni ha ritenuto concluso il suo ciclo. Due finali consecutive perse sono un bilancio che non rende merito all'impegno ma pesano, e come, sul morale. Nel 2021 erano convinti che la Coppa sarebbe "tornata a casa", in Germania pure ci hanno provato: nell'uno e nell'altro caso è rimasto solo un retrogusto amaro tra le labbra.