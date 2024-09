video suggerito

L’infortunio di Saelemaekers è serio, frattura alla caviglia: ora la Roma può reintegrare Zalewski Il centrocampista ha riportato una frattura composta alla caviglia. Saelemaekers rischia uno stop di quasi due mesi, il calciatore della Roma potrebbe operarsi in Belgio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Piove sul bagnato per la Roma. La squadra giallorossa, che ancora non è riuscita a vincere una partita in questo campionato (tre pareggi e una sconfitta), perde per circa due mesi Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, uscito durante l'incontro con il Genoa, ha riportato la frattura composta della caviglia, e adesso rischia uno stop di due mesi.

L'infortunio in Genoa-Roma

La Roma ha grandi ambizioni, ma è partita con il piede sbagliato in questa stagione. Finora è a secco di successi. A Marassi, irossoblu hanno trovato il pari al 96′ con un gol di de Winter, in una partita contrassegnata anche dall'infortunio del belga, scambiato con Abraham nelle ultime ore di mercato. L'infortunio alla caviglia già inizialmente era parso importante, ma non si pensava che fosse così serio. La prima diagnosi parla di una micro-frattura composta poco sotto il perone e di un trauma distorsivo. Gli esami che l'ex Bologna ha svolto lunedì mattina hanno confermato il problema.

Saelemaekers potrebbe stare fuori due mesi

Saelemaekers e la Roma adesso dovranno decidere il dà farsi. Il calciatore starebbe pensando di farsi operare direttamente in Belgio, avrebbe il placet della società e dello staff medico dei giallorossi. Fare una previsione esatta per lo stop non è possibile. Ma il recupero dell'esterno potrebbe arrivare nell'arco di 50 giorni. Dunque recupero a metà novembre. L'ultima partita prima della sosta per le nazionali sarà il 10 novembre, potrebbe farcela. In caso contrario sarebbe a disposizione per la sfida con il Napoli del 24 novembre. Di sicuro salterà partite importanti. Non ci sarà contro l'Inter, e nemmeno ovviamente nella gara d'esordio di Europa League con l'Athletic Bilbao.

Zalewski potrebbe essere reintegrato nella rosa della Roma

La rosa di De Rossi è ampia, ma gli impegni sono tanti. Angelino ed El Shaarawy sono prontissimi, ma potrebbero aver bisogno di un'alternativa. Non ne mancano, ma a questo punto non può nemmeno escludersi il reintegro in rosa di Zalewski, esterno escluso dalla rosa dopo il no al Galatasaray, che aveva già trovato l'accordo con la Roma.