L’infortunio di Neuer è molto più di una frattura: la sua carriera può essere finita Manuel Neuer potrebbe aver chiuso la sua carriera dopo il grave infortunio alla tibia. In Germania ne sono sicuri, motivo per cui il club sta già cercando più di un rimpiazzo tra i pali.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Passo dopo passo!". Nell'ultimo post su Instagram pubblicato da Manuel Neuer c'è tutta la voglia e la caparbietà del portiere tedesco di tornare a giocare dopo l'infortunio subito dopo i Mondiali. La frattura della parte inferiore della gamba destra è stata un brutto colpo per la Germania e soprattutto per il Bayern Monaco. Specie per come è accaduto. Il portiere si è infatti infortunato sciando, mentre era in vacanza sulla neve a seguito dell'eliminazione dei tedeschi dai Mondiali in Qatar.

Immediatamente è stato comunicato come Neuer avrebbe sicuramente quasi anzitempo la sua stagione regolare rimandando l'appuntamento in campo direttamente alla prossima stagione. Motivo per cui il Bayern si è subito fiondato su un altro portiere che porta al nome di Sommer del Borussia M'Gladbach. L'estremo difensore svizzero dovrebbe firmare un contratto di due anni ma la preoccupazione più grande per i bavaresi è quella relativa proprio al ritorno in campo di Neuer. Secondo la Bild infatti, il portiere tedesco potrebbe anche aver già chiuso la sua carriera a 37 anni proprio per via della gravità dell'infortunio.

Dopo Buffon, che comunque è ancora in attività, Manuel Neuer è stato sempre considerato il suo successore come miglior portiere al mondo. Sicuramente d'Europa dove l'estremo difensore tedesco ha praticamente vinto di tutto con la maglia del Bayern Monaco senza dimenticare i successi con la Germania col Mondiale vinto nel 2014. Un'icona del nostro calcio che a 37 anni però potrebbe vedere conclusa la sua straordinaria carriera. La Bild fa sapere infatti che in questo momento è da considerare assolutamente discutibile la tempistica del suo ritorno in campo annunciato per l'estate. L'infortunio infatti potrebbe essere peggiore di quanto inizialmente comunicato.

Ufficialmente è stata annunciata una "frattura della parte inferiore della gamba destra" ma circola la voce che per cui sembri si tratti di una frattura esposta della tibia e del perone. Ecco perché il Bayern, oltre a Sommer, sta provando a capire se prendere un portiere più giovane che possa crescere inizialmente alle spalle dell'estremo difensore elvetico per poi prendere il suo posto e garantire al Bayern una continuità tra i pali proprio come è accaduto per Neuer. Al momento la soluzione tampone è rappresentata proprio da Sommer a cui sarà proposto un biennale. Ma il timore nel club bavarese è che comunque la carriera di Neuer possa essersi chiusa senza nemmeno poter scendere in campo per un'ultima volta davanti ai propri tifosi. I Mondiali in Qatar rischiano di essere la sua ultima apparizione.