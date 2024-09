video suggerito

L'incredibile sfortuna del Boavista, i due portieri si fanno male nello stesso allenamento Nel giro di un pomeriggio il Boavista ha perso sia il primo che il secondo portiere: entrambi hanno riportato la rottura del crociato e dovranno essere operati, per la porta ora c'è un teenager che non ha mai esordito.

A cura di Ada Cotugno

Probabilmente due infortuni così nella stessa sessione di allenamento non si erano mai visti: il Boavista ha perso il primo e il secondo portiere nel giro di un pomeriggio, entrambi per la rottura del crociato riportata a pochi minuti di distanza. Una doppia tegola clamorosa che non era mai capitata neanche negli incubi peggiori dell'allenatore che dovrà attingere dal fondo della sua rosa per trovare qualcuno da mettere in porta, dato che sia il titolare che il sostituto resteranno fermi per diversi mesi.

Due crociati rotti nello stesso allenamento

Sembra una storia assurda, eppure è esattamente quello che è capitato al Boavista in questa settimana. La squadra, che gioca nella massima serie portoghese, si stava preparando per il ritorno in campo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali ma si è ritrovata a gestire una situazione veramente paradossale. João Gonçalves e Luís Pires, primo e secondo portiere del club, hanno riportato entrambi la rottura del crociato anteriore nello stesso allenamento e dovranno essere operati.

Il report medico della squadra è drammatico soprattutto per l'allenatore che in un colpo solo ha perso il portiere titolare e anche la riserva. Per i due giocatori si parla di un periodo di riposo prolungato, un problema enorme in vista dei prossimi impegni e che potrebbe condizionare il cammino del Boavista in questa stagione. Ma senza i due portieri chi indosserà i guantoni? La scelta almeno in questo momento è obbligata: in porta finirà il diciassettenne Tomé Sousa, l'unico rimasto in rosa.

Sousa è arrivato in prima squadra dopo essere stato nell'Academy del club ma non ha mai fatto il suo debutto tra i grandi. La pressione sarà tutta sulle sue spalle e di sicuro il ragazzo non si aspettava di vivere un esordio così pesante e pieno di responsabilità: la prossima settimana giocherà contro il Benfica, il suo primo big match di sempre arrivato in circostanze poco piacevoli.