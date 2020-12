Uno dei grandi protagonisti del sabato calcistico è Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano in mattinata è stato sentito dai magistrati della Procura di Perugia come persona informata dei fatti riguardo l'esame farsa che ha svolto lo scorso 17 settembre. Il ‘Pistolero' ha ammesso di essere a conoscenza delle domande prima di svolgere l'esame. Poi il bomber è sceso in campo ed ha realizzato una doppietta all'Elche, che ha permesso all'Atletico Madrid di vincere 3-1. Con questo successo i Colchoneros si riportano solitari in testa alla classifica della Liga.

Doppietta in Atletico Madrid-Elche

Questa mattinata l'attaccante uruguaiano è stato interrogato dai magistrati della Procuradi Perugia. Suarez, che ha avuto bisogno di un interprete e ha effettuato la sua deposizione in spagnolo, avrebbe detto di conoscere in anticipo le domande dell'esame che ha effettuato a settembre. Il bomber poi si è unito ai compagni di squadra e Simeone lo ha schierato dal primo minuto. Suarez lo ha ripagato segnando due gol, una doppietta pesantissima. Un gol per tempo che hanno permesso all'Atletico Madrid di incanalare il match nei binari voluti e di battere 3-1 l'Elche, a segno poi Diego Costa su calcio di rigore. Sicuramente è una giornata curiosa questa per Suarez che ha segnato quasi 500 gol in carriera ma che mai ne aveva segnati due dopo aver rilasciato una deposizione alla magistratura.

Il bilancio di Suarez con l'Atletico

Luis Suarez ha avuto una serie di problemi fisici che gli hanno impedito di essere sempre presente con l'Atletico Madrid, ma fin qui comunque è riuscito a dare un ottimo contributo alla causa dei Colchoneros che sono al comando della Liga. 9 presenze nella Liga e 7 gol. Il Barcellona, che è lontano dalla zona Champions, sicuramente lo rimpiange, e parecchio. A Koeman manca un centravanti e Suarez avrebbe fatto comodo.