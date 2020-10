Adama Traoré è uno dei calciatori maggiormente cresciuto in questi ultimi anni. Noto non solo per i gol segnati, ma anche per il fisico possente e muscoloso, Traoré è nato in Spagna e ha vestito le maglie delle nazionali giovanili spagnole, ma ha origini del Mali. Luis Enrique lo ha convocato in nazionale per le partite della Nations League dello scorso settembre, ma un infortunio gli ha impedito di essere con i compagni. Il c.t. lo ha riconvocato per le gare di ottobre, ma contemporaneamente ha ricevuto la chiamata anche da parte del Mali. E adesso che cosa farà? Quale nazionale sceglierà tra il Mali e la Spagna?

Traoré convocato da Spagna e Mali

Luis Enrique ha convocato l’attaccante del Wolverhampton per la partita amichevole contro il Portogallo e le gare di Nations League contro Svizzera e Ucraina, partite determinanti per la ‘Roja’. Mentre il Mali lo ha inserito tra i convocati per le gare amichevoli contro il Ghana (del 9 ottobre) e l’Iran (del 13). Una situazione naturalmente anomala che pone davanti a una scelta Traoré, che in ogni modo dovrà scontentare qualcuno.

La FIFA ha cambiato il regolamento

Traoré si trova di fronte a una scelta, importante, probabilmente opterà per la Spagna, il paese in cui è nato, in passato ha giocato con le nazionali giovanili della ‘Roja’. Intanto da poche settimane la FIFA ha cambiato la regola per i calciatori che hanno il doppio passaporto. Prima era tutto abbastanza semplice. Bastava giocare una partita per una nazionale e per sempre si poteva giocare solo con quella. Adesso coloro che hanno il doppio passaporto hanno una chance in più. Perché si potranno giocare tre partite con una nazionale e poi eventualmente si potrebbe optare per l’altra squadra, ma a patto che le prime gare si siano giocate entro i 21 anni e che tra una partita con una nazionale e con un’altra passino almeno tre anni.