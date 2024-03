L’improbabile tabella dei tifosi del Milan per la rimonta Scudetto sull’Inter: calcoli stravaganti Una tabella delle ultime 9 giornate di Serie A per calcolare la rimonta Scudetto del Milan sull’Inter. Uno youtuber si è cimentato in questo cervellotico incrocio di risultati che vedrebbe i rossoneri campioni d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il sogno rimonta Scudetto del Milan sull'Inter prende forma dopo il pareggio di Lautaro e compagni contro il Napoli. Almeno per qualche tifoso rossonero che si è cimentato in un cervellotico calcolo matematico per la rimonta del Milan. Nello specifico è stato lo youtuber En3rix a far circolare questa tabella tra i tifosi rossoneri che ovviamente è a metà tra provocazione e sogno. Al momento infatti pare praticamente impossibile che la squadra di Simone Inzaghi possa perdere così tanti punti considerando il fatto che non dovrà più nemmeno scendere in campo in Champions dopo l'uscita agli ottavi.

Sta di fatto che è stato pubblicato un post in cui viene stilato il calendario delle ultime 9 partite di Serie A di Inter e Milan con tanto di punti che potrebbero conquistare in ognuna di queste sfide le due squadre. Chiaramente ciò che ne viene fuori è che saranno i rossoneri a conquistare il tricolore al termine di uno strano incastro di risultati. "Chiamatelo sogno, chiamatela follia. Non è nelle stelle che è segnato il nostro futuro, ma in noi stessi – scrive lo youtuber- Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. VIVA EL FUTBOL".

La tabella fatta dallo youtuber En3rix.

Un sogno legittimo ma che all'atto pratico sembra altamente improbabile. Il risultato finale è che nelle 9 giornate che restano da giocare per chiudere il campionato di Serie A 2023/2024, il Milan conquisterebbe 25 punti, 87 complessivi, sufficienti per vincere lo Scudetto. Ma come è possibile? Secondo il calcolo fatto dallo youtuber, l'Inter riuscirà a fare non più di 10 punti classificandosi seconda con 86 lunghezze. Un incrocio di risultati piuttosto coraggiosi da azzardare per i nerazzurri. Nulla è impossibile, chiaro, ma la possibilità che i nerazzurri possano perdere così tanti punti nelle ultime 9 partite è molto difficile.

Ma come si è giunti a vedere il Milan primo? È stato infatti ipotizzato come la squadra di Pioli possa pareggiare solo la sfida di Torino contro la Juventus prevedendo poi le sconfitte dell'Inter contro Udinese, nel derby e contro il Verona. In più nel mezzo ci sono ben 4 pareggi contro Empoli, Torino, Frosinone e Lazio. Di fatto l'Inter vincerebbe solo contro Cagliari e Sassuolo: 6 punti che chiaramente non basteranno a vincere lo Scudetto. Insomma, qualcosa di improbabile considerando la forza di un'Inter che anche dopo la batosta Champions non sembra proprio in grado poter gettare al vento un campionato che ha nettamente dominato sin dall'inizio.