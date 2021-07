La sfida tra Belgio-Italia giocata in Germania ieri e valida per i quarti di finale degli Europei, è stata contraddistinta – in negativo – dall'infortunio di Leonardo Spinazzola. Il difensore azzurro ha riportato la rottura del tendine d'Achille e sarà costretto ad un lungo stop che ne ritarderà l'inizio della stagione con la Roma. Sta di fatto che i suoi Europei, giocati da grande protagonista, sono finiti in anticipo. Il giocatore ha già salutato salutato i compagni di squadra quest'oggi lasciando definitivamente il ritiro dell'Italia.

Nel corso della partita Spinazzola è stato soccorso dai sanitari in un momento in cui il Belgio stava attaccando a caccia del gol del pareggio. Dagli spalti, Valerie Courtois, sorella di Timothy, portiere del Belgio, ha accusato il giocatore di simulazione. La sorella del giocatore, durante la partita, aveva preso in gestione l'account Instagram del fratello, regolarmente in campo tra i pali. Attraverso alcune stories Valerie Courtois ha raccontato le evoluzioni della partita. Al momento dell'infortunio di Spinazzola, sul momento, ha pubblicato una foto del giocatore italiano a terra, soccorso dai medici, accompagnata da un testo infelice: "Noi li chiamiamo trucchi del mestiere". Come a voler sottintendere una perdita di tempo volontaria da parte dello sfortunato esterno azzurro, vittima di un infortunio estremamente grave: rottura del tendine d'Achille. Accuse che sono proseguite nel corso dei minuti finali di gara anche in campo, all'indirizzo dei calciatori azzurri.

Ovviamente ciò che è accaduto successivamente, con il gioco fermo per diversi minuti e il giocatore in lacrime a terra, ha fatto presagire subito al peggio al pubblico presente sugli spalti dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Spinazzola è stato costretto a lasciare in campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio e nel frattempo la stories (a dir poco indelicata) di Valerie, è stata prontamente cancellata.

La sorella del portiere del Belgio, dopo aver capito di aver fatto una gaffe nei confronti di Spinazzola, si è subito scusata attraverso il proprio account personale, postando una nuova storia con la foto di Spinazzola come sfondo: "Mi dispiace tanto scoprire dell'infortunio di Spinazzola… Mi scuso per la mia reazione in quel momento e spero assolutamente che abbia una pronta guarigione". Equivoco chiarito, per fortuna, e in bocca al lupo a Leo.