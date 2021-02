La Juventus pareggia 0-0 contro l'Inter e guadagna la finale di Coppa Italia. Una gioia per la squadra bianconera al termine di una gara incredibile, piena zeppa di polemiche nel finale, nonostante le poche occasioni da rete create da entrambe le squadre. Nell'immediato post partita, sono stati tanti i giocatori che hanno voluto festeggiare questo traguardo con un post su Instagram. In particolare Cristiano Ronaldo il cui post ha ricevuto un like particolare: quello di Mauro Icardi. Maurito ha cliccato il tasto like anche ai post di Dybala, Morata, Chiellini e Bonucci.

L'attaccante del Psg, ex capitano nerazzurro, ha gradito l'esultanza del portoghese per aver raggiunto la finale battendo la sua ex squadra. Il suo addio all'Inter è arrivato infatti in maniera brusca e le parti non si sono lasciate benissimo. Al suo arrivo, Conte, aveva infatti chiesto subito la sua cessione al pari di quella di Perisic e Nainggolan (quest'ultimi poi reintegrati in questa stagione). Oltre ad Icardi anche altri tre ex interisti hanno messo un cuoricino a Cristiano Ronaldo per la vittoria della Juventus e la conquista della finale di Coppa Italia ai danni dell'Inter.

Più di 4 milioni di like per il post di Cristiano Ronaldo che festeggia la conquista di questo traguardo. "Vaaammooosss Juve! Questo è lo spirito! FINALE". È quanto scrive il portoghese su Instagram celebrando la squadra e la gioia di aver battuto la diretta rivale di sempre. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Mauro Icardi con un like che sa di beffa nei confronti dei suoi ex tifosi e della società nerazzurra. Ma non è stato il solo, anche altri tre ex nerazzurri hanno omaggiato il post di CR7: Eder, Joao Mario e Medel.

E se per questi ultimi due non ci sarebbe niente di male dato che il primo è connazionale di Ronaldo e il secondo non ha lasciato particolarmente il segno in nerazzurro, fa specie il like dell'italo-brasiliano che è stato uno dei pupilli di Conte nella Nazionale Italiana di calcio e per giunta fa parte della sempre della famiglia Suning in quanto il suo cartellino è di proprietà del club cinese dello Jiangsu. Eder in questa sessione di mercato a gennaio era stato anche molto vicino a vestire di nuovo la maglia dell'Inter.