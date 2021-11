L’Hertha Berlino come il Bayern Monaco, pugno duro: “Niente stipendio a chi non è vaccinato” L’Hertha Berlino ha deciso di seguire la linea del Bayern Monaco. Il club tedesco non pagherà lo stipendio ai suoi giocatori non vaccinati qualora dovessero finire in quarantena per aver contratto il Covid.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quasi 50mila contagi nelle ultime 24 ore e il timore che presto il Paese possa ripiombare di nuovo nello stesso incubo. Il Covid sta mettendo a dura prova la Germania e il mondo del calcio tedesco è alle prese soprattutto con i calciatori che non si sono valuti vaccinare per scelta e che stanno mettendo in difficoltà i vari club d'appartenenza. Come il Bayern Monaco, che ha deciso di tagliare gli stipendi dei calciatori risultati positivi dopo aver rifiutato il vaccino. Proprio come i bavaresi, noti soprattutto a seguito del caso Kimmich, anche un'altra squadra tedesca ha deciso di adottare la stessa linea. Pugno duro nei confronti di tutti i calciatori che non hanno deciso di vaccinarsi e che sono costretti alla quarantena.

L’Hertha Berlino infatti non pagherà lo stipendio ai suoi giocatori non vaccinati qualora dovessero finire in quarantena per aver contratto il Covid. È quanto ha annunciato il direttore sportivo del club protagonista nell'ultimo match di Bundesliga nel derby contro la Union Berlino. “Avevamo già deciso che dal 2 novembre i giocatori non vaccinati non avrebbero ricevuto il loro stipendio per il tempo trascorso in quarantena”, ha detto Fredi Bobic, dirigente del club, alla Bild e a B.Z.. L’Hertha è stato già colpito più volte da casi di Covid (l'ultimo è stato Jovetic prima degli impegni con la propria Nazionale) e già a ottobre il club si era mosso prendendo dei seri provvedimenti in merito.

L'Hertha Berlino infatti aveva fatto sapere alla squadra che i giocatori non vaccinati avrebbero dovuto pagarsi da soli i tamponi.La stessa politica era poi stata adottata successivamente dal Bayern Monaco alle prese con 5 suoi giocatori non vaccinati. Un altro scossone dunque nella Bundesliga che presto potrebbe vedere anche altri club adottare gli stessi provvedimenti in modo da adottare la stessa linea nel corso di tutta la stagione.