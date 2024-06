video suggerito

L’hacker di Football Leaks fa tremare il Manchester City: “Ho milioni di prove di rilevanza penale” Rui Pinto, celebre hacker di Football Leaks, è pronto a consegnare le prove contro il Manchester City alle autorità: “Hanno mostrato somme di denaro versate dal club che non sono state menzionate alle autorità calcistiche” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rui Pinto può mettere nei guai il Manchester City: l'hacker che si nasconde dietro lo scandalo Football Leaks ha minacciato di rilasciare una serie di email e documenti sensibili relativi al club inglese e alle 115 violazioni del Fair Play Finanziario che saranno oggetto di un processo sportivo che comincerà il prossimo autunno.

Secondo quanto rivelato dal Sun Pinto avrebbe avuto accesso a delle prove già inviate alle autorità di Germania e Francia: si tratta di documenti che proverebbero la colpevolezza del City e che potrebbero avere a suo dire "rilevanza penale".

Le prove schiaccianti contro il Manchester City

Rui Pinto fa parte del programma di protezione dei testimoni dal 2020 e dallo scorso anno è stato condannato a quattro anni di carcere da un tribunale portoghese, ma ha evitato la galera nonostante sia stato ritenuto colpevole di tentata estorsione e accesso illegale ai dati. L'hacker è tornato alla carica, approfittando di un collegamento video alla conferenza OffShore-Alert Marbella.

Leggi anche Il Manchester City porta in tribunale la Premier League per "tirannia": azione legale senza precedenti

Il tema riguarda sempre le presunte violazioni del FPF da parte del Manchester City, accusato di aver nascosto per nove anni pagamenti tramite terzi camuffandoli come entrate da sponsorizzazioni: "I comunicati del Manchester City hanno mostrato somme di denaro versate dal club che non sono state menzionate alle autorità calcistiche. Questi documenti fanno parte dell'indagine della Premier League sul City. Ora ho consegnato cinque dischi rigidi alle autorità francesi e tedesche con milioni di documenti, tra cui altri sul City, e ho descritto cosa c'è su ciascuno".

Le accuse dell'hacker

Continuando, Rui Pinto ha aggiunto che le prove potrebbero essere determinanti per condannare il City: "Sono fiducioso che troveranno una rilevanza penale." Un suo rappresentante legale ha spiegato meglio la questione: "Siamo stati contattati dagli investigatori per condividere informazioni riguardanti il ​​Manchester City che non erano state rilasciate prima. Non abbiamo ancora rilasciato le informazioni, ma abbiamo un enorme file di documenti relativi al Manchester City che deve ancora essere rilasciato".