Jens Lehmann ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1998/1999 giocando solo 5 partite in campionato e 1 in Coppa Italia. Un'esperienza che evidentemente l'ex portiere tedesco, oggi 51 anni, non ha gradito. Già, perché l'ex Arsenal in un'intervista a ‘Radiosei' ha parlato in generale del momento del calcio europeo con un occhio alla Bundesliga e alla Serie A. Ma non solo, l'ex estremo difensore della Germania che Del Piero e Grosso riuscirono a trafiggere nella semifinale dei Mondiali 2006 proprio in casa dei tedeschi, si è detto contrariato dalla considerazione, a suo dire esagerata, che si è avuta nel tempo di Gigi Buffon.

"A mio avviso Neuer è due categorie superiore a Buffon" ha dichiarato l'ex portiere della Nazionale che ha voluto completamente smontare il mito che i portieri italiano siano migliori: "Credetemi c'è ancora molto da imparare". Parole inaspettate da parte di Lehmann che ha lanciato qualche frecciata al calcio azzurro. L'intervista all'ex estremo difensore dell'Arsenal continua poi con una considerazione sulla crescita e consacrazione definitiva del massimo campionato calcistico in Germania: "La Bundesliga per me è il miglior campionato in Europa – ha aggiunto Lehmann – ci sono davvero grandi giocatori e anche tanti tifosi allo stadio e poi c'è sempre grande incertezza in vetta".

Le parole del 51enne ex portiere dei Gunners sono sorprendenti per il contenuto, specie perché il dominio Bayern Monaco in Bundesliga è costante praticamente ogni anno. Lehmann a tal proposito ha specificato anche un altro concetto: "In Italia il calcio è in ritardo, deve svilupparsi di più". Sulla sfida a distanza che ha visto proprio i bavaresi affrontare la Lazio nell'andata degli ottavi di finale, Lehmann non ha avuto dubbi: "Il Bayern è una schiacciasassi e non mi ha stupito il modo in cui ha vinto contro la Lazio – ha detto – è tra le favorite con Manchester City e Liverpool e non sbaglia mai nei grandi appuntamenti".