L'ex guardia del corpo di Ronaldo svela quanto guadagnava al giorno: "È il miglior capo mai avuto" Hichman Bukhari è stato il boduguard di Cristiano Ronaldo per quattro anni a Madrid: "È una brava persona, molto generoso e non è come la gente dice di lui". Lo stipendio era all'altezza della fama di CR7.

A cura di Paolo Fiorenza

Hichman Bukhari è un contractor di una PMC (Compagnia Militare Privata) e un CPO (Operatore di Protezione Ravvicinata), in altre parole combatte da mercenario e difende da guardia del corpo. E in quest'ultimo caso lo fa al livello più alto, visto che Bukhari ha avuto l'onere e l'onore (soprattutto quest'ultimo, a sentire il suo racconto al riguardo) di fare il bodyguard di uno degli sportivi più famosi al mondo, Cristiano Ronaldo, con annesso stipendio adeguato.

Quanto guadagnava il bodyguard di Cristiano Ronaldo

Bukhari ha lavorato per quattro anni per garantire la sicurezza di Ronaldo e della sua famiglia durante la sua permanenza a Madrid, dunque tra il 2009 e il 2018. Intervistato dalla TV iberica ‘Telecinco', il nerboruto bodyguard ha svelato che il campione portoghese lo pagava ben 850 sterline al giorno, ovvero oltre 1000 euro al cambio attuale, il che significa – facendo due facili conti – oltre 350mila euro all'anno.

La guardia del corpo ha poi aggiunto che l'ex giocatore della Juventus non era un cliente ad alto rischio, frase che si usa quando il soggetto in questione è in pericolo di vita: "Il nostro lavoro dipende dal profilo del cliente – ha spiegato Bukhari – Nel caso di Cristiano, con cui ho lavorato per quattro anni, il suo profilo non era ad alto rischio, perché nessuno voleva ucciderlo e non ha ricevuto minacce di morte. È stato minacciato dai tifosi o da persone che volevano derubarlo".

Hichman Bukhari è un professionista della difesa personale: ha lavorato con Cristiano Ronaldo per quattro anni

"Dobbiamo sempre sapere dove stiamo andando, chi ci sarà e avere chiari punti di entrata e di uscita, nonché punti di contatto – ha aggiunto il professionista della difesa personale – Dobbiamo essere sempre consapevoli che la nostra vita potrebbe essere a rischio. Dobbiamo essere disposti a proteggere una persona, e a volte dobbiamo dare la vita per proteggerla. Se devo usare le armi, le uso. La cosa più importante è avere la capacità di pensare rapidamente, risolvere i problemi e mantenere la calma nelle situazioni difficili".

La guardia del corpo di Ronaldo: "È una brava persona, molto generoso e non è come la gente dice di lui"

"È il miglior capo che abbia mai avuto – ha continuato Bukhari esaltando CR7 – È una brava persona, molto generoso e non è come la gente dice di lui. Abbiamo un ottimo rapporto. Lavorare con lui non è stato come lavorare con qualcuno minacciato di morte o di rapimento. Abbiamo avuto qualche stupido incidente con paparazzi o fan scatenati, ma niente di grave".