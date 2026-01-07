L’ex campione d’Inghilterra David Batty è sparito da anni: “Nessuno riesce a rintracciarlo”

È davvero raro che un grande calciatore, un ex nazionale inglese, sparisca completamente dalla circolazione, al punto che nessuno dei suoi ex compagni riesce più a rintracciarlo: è lo strano caso di David Batty, due volte campione d’Inghilterra con Leeds e Blackburn, del quale si sono perse completamente le tracce.

David Batty è sparito, dissolto nella nebbia di certe sere inglesi, ed è praticamente impossibile contattarlo, visto che i tentativi fatti dai suoi ex compagni di squadra non hanno dato esito. "Abbiamo provato a invitarlo agli eventi che abbiamo organizzato, ma nessuno riesce a rintracciarlo", ha detto Mark Atkins, suo collega di reparto nel centrocampo del Blackburn che nel 1995 vinse il titolo di Premier League sull'onda dei gol di Alan Shearer. Batty già aveva vinto un campionato d'Inghilterra tre anni prima – quando si chiamava ancora ‘First Division – con la maglia del Leeds.

David Batty è completamente sparito dalla circolazione: irrintracciabile anche per i suoi ex compagni

Del resto parliamo di un nazionale dei Tre Leoni con oltre 40 presenze tra il 1991 e il 1999: in poche parole, il buon David è stato un calciatore tra i più famosi e in vista del Regno Unito per un decennio. Può un personaggio così pubblico riuscire a cancellare qualsiasi prova di sé, portando il concetto di "ritirarsi a vita privata" al massimo livello possibile? Nel caso di Batty è andata esattamente così: l'ex centrocampista, oggi 57enne, sta benissimo, ma conduce una vita totalmente riservata con la sua famiglia.

Batty con McAllister e Strachan nel 2011 a Elland Road, stadio del Leeds, per commemorare Gary Speed: è stata l’ultima volta in cui è stato visto in pubblico

Batty si è ritirato nel 2004 a 35 anni, chiudendo al Leeds dove aveva iniziato la sua carriera da professionista. Lì ha fatto in tempo a condividere lo spogliatoio con Mark Viduka e anche l'ex attaccante australiano non ha la minima idea di che fine abbia fatto. C'è un gruppo WhatsApp in cui sono presenti tutti gli ex calciatori di quel Leeds e lo scorso 2 dicembre è successo qualcosa di abbastanza surreale: "Tutti gli facevano gli auguri di buon compleanno, ma lui non è nemmeno nel gruppo – ha raccontato Viduka alla ‘BBC' – Non credo che nessuno l'abbia più visto da quando abbiamo giocato insieme".

Tante leggende metropolitane su Batty, la verità è un'altra: "È molto felice della sua vita, così come è adesso"

La sparizione di Batty dalla luce dei riflettori ha alimentato le più svariate leggende metropolitane, come quella che sarebbe diventato un campione di superbike sotto falso nome o che si sarebbe allontanato da tutti per vivere in una roulotte. Tutte sciocchezze, la realtà è che l'ex nazionale inglese evidentemente non vedeva l'ora di dare l'addio definitivo al mondo del calcio senza voltarsi mai più indietro: nessuna seconda carriera da allenatore, dirigente o in qualsiasi altro ruolo.

L'agente di Batty, Hayden Evans, già aveva capito tutto: "Fin dal primo giorno era chiaro che non avrebbe mai iniziato ad allenare e che non avrebbe mai pensato che quella sarebbe stata la sua strada per rientrare nel calcio. David ha mantenuto la parola data, e questo lo rappresenta fino in fondo. Diceva sempre: ‘Quando andrò in pensione, sarà la fine. Non avrò più niente a che fare col business del calcio'".

Ed è esattamente quello che ha fatto, ritirandosi nello Yorkshire con moglie e figli e azzerando i suoi contatti con quel mondo di cui era stato tra i protagonisti. "Quando giocava era, ed è ancora oggi, un uomo di famiglia devoto – ha aggiunto Evans – È molto felice della sua vita, così come è adesso. Sta facendo tutte le cose che vuole fare e nessuna di quelle che non vuole fare. Gli sta benissimo".