L’ex bomber Giordano stronca la Lazio di Sarri: “Neanche una squadra di Serie C subisce così tanto” La sconfitta della Lazio contro la Fiorentina ha sollevato diverse critiche contro la squadra e contro Sarri: “Non ci sono fenomeni, in alcuni momenti bisogna cambiare qualcosa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ferite della Lazio bruciano ancora: il giorno dopo è duro da digerire per i biancocelesti, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina e travolti dalle critiche di chi non si aspettava una prestazione così. Al coro degli scontenti si è unito anche un bomber che nella capitale ha lasciato il segno per dieci anni, Bruno Giordano.

L'ex attaccante ci è andato già pesante contro la squadra di Sarri che si è lasciata rimontare dalla Viola. Il risultato poteva essere molto più pesante, dato che la Fiorentina ha il rimpianto di quattro pali e di un rigore sbagliato. "Neanche una squadra di Serie C va a Firenze e subisce così tanto", un commento durissimo da parte di Giordano, amareggiato dal risultato.

Ai microfoni di Radio Sei l'ex giocatore ha puntato il dito anche contro la rosa della Lazio. Zero alibi ai giocatori in partite come questa che possono condizionare l'intera stagione: "La verità è che fenomeni in questa squadra non ce ne sono, deve sempre dare il massimo per fare bene. Tutte le squadre hanno problematiche, ma non bisogna commettere l’errore di dare alibi a calciatori che non vedono l’ora di averne".

E poi c'è Sarri che, come tutti gli allenatori, è il primo a pagare le sue colpe dopo serate come questa. Durante il primo tempo i biancocelesti erano avanti di 1-0 grazie al gol di Luis Alberto, ma nella ripresa è partita la rimonta della Fiorentina che ha completamente travolto gli avversari.

Giordano ha voluto dare un consiglio al tecnico toscano per affrontare queste situazioni: "A fine primo tempo ho pensato che la Lazio era stata fortunata e speravo in accorgimenti che come al solito non ci sono stati. In alcuni momenti è doveroso modificare qualcosa, anche andando oltre lo spartito. Quando le cose vanno male serve un cambiamento, mentre noi continuiamo assolutamente a fare cose che non riescono".