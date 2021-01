L'ex calciatore, oggi allenatore, Eusebio Sacristán è in coma indotto nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Clínico di Valladolid dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto a causa di un'emorragia cerebrale frutto del violento colpo alla testa rimediato in una caduta fortuita.

L'ex giocatore del Barcellona e del Valladolid è stato infatti portato d'urgenza in ospedale lo scorso mercoledì dopo aver subito un grave trauma cranico in seguito ad una caduta mentre si trovava in un bar di Valladolid insieme ad altre persone. Dopo il suo ricovero, è stato rilevato un coagulo di sangue che ha costretto i medici a sottoporre il tecnico 56enne ad un intervento chirurgico.

Eusebio Sacristán è ora in coma indotto ed è monitorato 24 ore su 24 dai medici in questo suo decorso post-operatorio. La prognosi è ancora riservata e Sacristán resterà ancora ricoverato. Secondo quanto riportato dal comunicato rilasciato dalla Fondazione benefica da lui creata l'evoluzione delle sue condizioni in queste ore immediatamente successive all'operazione è "chiave" per la sua vita.

Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti da tutto il mondo calcistico che al momento sta con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni del 56enne che, dopo aver allenato il Girona nel 2018/2019, era in cerca di nuove opportunità ad alti livelli per proseguire la sua carriera di allenatore dopo aver concluso brillantemente quella da calciatore. Sacristán infatti, oltre ad essere molto amato in Spagna, è uno dei calciatori più presenti nella storia del campionato spagnolo con 543 partite disputate, quarto di tutti i tempi dietro ad icone della Roja come Andoni Zubizarreta, Joaquín e Raul.