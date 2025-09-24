Lewis White sbaglia città dove deve giocare in trasferta: hanno lo stesso nome, non trova i compagni

Episodio surreale nel calcio inglese: il 24enne difensore Lewis White sbaglia stadio e città di 300 chilometri, poi fa marcia indietro in auto e arriva in tempo per giocare gli ultimi due minuti.

Se fosse un fatto di cronaca, si potrebbe usare la classica espressione "è stato vittima di un caso di omonimia", ma Lewis White ci ha messo davvero parecchio del suo per scambiare un Bury per un altro, intese come squadre, ma soprattutto una Bury per un'altra, intese come città inglesi sedi dei rispettivi club. Il 24enne difensore dello Spalding ha guidato da casa sua per andare a giocare in trasferta, ma è andato da tutt'altra parte, non trovando ovviamente nessuno dei suoi compagni di squadra allo stadio, visto che quelli si trovavano negli spogliatoi giusti, ad oltre 300 chilometri di distanza. Che White poi ha percorso a tutta velocità, riuscendo a entrare in campo negli ultimi due minuti: una storia surreale.

Il difensore dello Spalding Lewis White va allo stadio di un altro Bury: sbaglia di 300 chilometri

Lo Spalding era impegnato nel match esterno contro il Bury Town, valido per la Southern Football League Premier, ovvero il settimo livello (semi professionistico) della piramide calcistica inglese. Il Bury Town ha sede nella città di Bury St Edmunds, nel Suffolk. Ma il buon Lewis, partito bello carico da casa sua nel Leicestershire per unirsi poi ai compagni sul posto della trasferta, si è diretto verso un'altra Bury, un centro urbano vicino Manchester, dove gioca il Bury FC. Dunque, invece di andare a est, ha percorso l'autostrada verso nord.

Quando ha visto questo segnale, Lewis White ha pensato di essere arrivato: ma era lo stadio sbagliato

White fa marcia indietro e si trasforma in Hamilton per arrivare in orario…

White ha guidato proprio fino a Gigg Lane, lo stadio del Bury FC, prima di rendersi conto del suo errore. Pur essendo in mostruoso ritardo, il difensore non si è perso d'animo e ha imboccato di nuovo, in direzione opposta, l'autostrada A14, arrivando dopo tre ore al Getaway Cars Stadium, sede del Bury Town. Giusto in tempo per contribuire con un breve cameo in campo alla vittoria finale della sua squadra, con lo Spalding che ha vinto 2-1 nonostante avesse giocato in 10 uomini.

Lewis White con la maglia del Kettering Town lo scorso anno: è un difensore di 24 anni

L'allenatore Jimmy Dean ha dichiarato sulla vicenda: "Ho chiesto alla gente del Bury se fosse mai successo prima e mi hanno detto di no. Deve essere stato in un mondo a parte, ma è venuto e ci ha aiutato a portare a termine la partita ed è sempre una sensazione fantastica vincere una partita infrasettimanale". Grazie a questo risultato, lo Spalding è risalito al quarto posto in classifica.