Lewandowski umiliato per l’errore grottesco contro l’Atletico: “Uno dei peggiori mai visti nella storia”

Robert Lewandowski è stato vittima di pesanti critiche da parte della stampa sportiva spagnola che non gli ha perdonato il rigore fallito in Barcellona-Atletico Madrid, con il pallone scagliato da tutt’altra parte. Sconcerto anche tra i compagni di squadra Gavi e Fermin che erano in tribuna, mentre sul web non sono mancati le umilianti ironie su uno dei bomber più prolifici di tutti i tempi.

Un calcio di rigore non semplicemente sbagliato, ma calcio in modo grottesco ed imbarazzante. Questo il giudizio spietato arrivato da tifosi e stampa spagnola nei confronti di uno degli attaccanti più prolifici nella storia del calcio moderno, Robert Lewandowski. Colpa del penalty durante la gara di Liga tra Barcellona e Atletico Madrid, poi risolta dagli uomini di Flick nella ripresa. Ma negli occhi di tutti è rimasto quel tiro dal dischetto sull'1-1 che è valso titoli umilianti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e nei commenti sul web.

L'imbarazzante rigore di Lewandowski in Barcellona-Atletico Madrid

Nessuno sconto, nemmeno ad un dominatore assoluto delle aree di rigore come Robert Lewandowski, bomber del Barcellona dove in 175 gettoni ha messo a segno 112 gol, superando abbondantemente la soglia dei 700 centri in nemmeno 1.000 gettoni tra club e nazionale. Numeri da capogiro, che però non hanno risparmiato l'attaccante polacco da feroci critiche quando al 36′ di Barcellona-Atletico Madrid, sul risultato in bilico di 1-1, ha sparato il pallone altrove, lontanissimo dalla porta di Oblak: un gesto tecnico oltre l'imbarazzo, per uno dei giocatori di maggior qualità e cinismo sotto porta.

I titoli feroci dei giornali spagnoli e la reazione in diretta di Fermin e Gavi

"Lewandowski calcia uno dei peggiori rigori nella storia della Liga", ha titolato spietatamente il quotidiano spagnolo AS, subito seguito da vicino da un altro colosso dell'informazione sportiva iberica, Marca: "Si è visto uno dei peggiori rigori della lunga carriera dell'attaccante polacco". Effettivamente, le immagini non lasciano scampo a Lewandowski che ha vissuto così 70 minuti di inferno in campo (poi sostituito da Ferran Torres che in mezz'ora è invece andato a segno) e l'umiliante reprimenda di stampa e di tifosi fuori. Per un errore che ha fatto sobbalzare gli stessi compagni di squadra, come Fermin e Gavi che hanno stentato ai propri occhi.

Lewandowski umiliato dai tifosi sul web: "Doveva mandare la palla ai suoi fratelli polacchi"

Se sui giornali, l'errore grossolano è stato evidenziato senza filtri, ancor peggio è finita per Lewandowski sui social dove i commenti ai vari video che ne ritraevano l'inguardabile tiro dal dischetto, sono stati altrettanto implacabili: "Doveva mandare la palla ai suoi fratelli in Polonia", "Penso che dovrebbero costruire una tribuna più grande, così la prossima volta la palla non lascerà lo stadio". E poi, ancora: "Ha effettivamente mandato quella palla in un altro mondo", fino ad un altro utente che ha pubblicato un'immagine della luna e ha scherzato: "È stata trovata la palla di rigore di Lewandowski".

Lewandowski e Barcellona: storia di un amore dai titoli di coda a giugno 2026

Sul fronte del risultato nulla ha inciso lo sbaglio da dischetto, con il Barcellona che ha vinto e che ha riallungato in testa alla Liga sul Real Madrid. Ma per Lewandowski è stata la palese dimostrazione della tensione che il polacco sta vivendo in questi ultimi giorni nel club azulgrana, con cui non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026. Sensazione diffusa è che non vi sarà alcun prolungamento anche di fronte ai problemi finanziari in cui versa da tempo il Barcellona. E anche il silenzio del giocatore e del suo agente, che in passato avevano sempre dichiarato la propria volontà di restare in Spagna hanno aumentato voci e rumor di mercato.