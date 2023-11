Lewandowski rifiuta di dare il 5 al giovane Yamal: è il suo modo di punirlo per quel che ha fatto Durante Barcellona-Alaves, Robert Lewandowski è stato protagonista di un particolare momento di stizza nei confronti del giovanissimo compagno di squadra Lamine Yamal. Redarguito e “punito” in modo plateale in mezzo al campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Robert Lewandowski ha segnato i due gol decisivi per la vittoria in Liga del Barcellona contro l'Alaves, ma l'attaccante polacco è stato anche al centro di un momento particolare del match. Su un cross errato del giovane compagno, Lamine Yamal, l'ex Bayern ha dato in escandescenze, rimproverando platealmente il sedicenne e rifiutandosi di stringergli la mano.

Scene borderline che però fanno parte delle dinamiche dello spogliatoio e della tensione in campo. Il Barcellona domenica sera ha giocato in casa, all'Estadio Olimpico in attesa del ritorno al Camp Nou in fase di ristrutturazione, contro l'Alaves e ha faticato enormemente per trovare i tre punti fondamentali per restare sul treno dei primi posti in classifica, dove a governare il campionato è al momento il Girona davanti al Real. Con gli azulgrana di rincorsa al 3° posto, confermato proprio grazie all'ultimo successo, arrivato in extremis solamente al 72′ e solo su rigore.

Motivi per cui anche un uomo esperto di provata navigazione nel calcio internazionale può perdere le staffe, come è capitato a Lewandowski nel momento in cui la gara era ancora bloccata sull'1-1, pochi istanti prima del penalty decisivo. Colpa di uno dei talenti più puri e cristallini del calcio spagnolo e del Barça in particolare, il 16enne Lamine Yamal verso il quale è esplosa la rabbia del polacco che ha scatenato polemiche e discussioni in Spagna.

Tutto nasce da una azione debordante di Yamal sulla destra, riuscendo ad entrare in area di rigore. Ma è la scelta finale che ha fatto saltare i nervi a Lewandowski: invece di crossare a centro area dove il polacco era totalmente libero, ha preferito trovare la soluzione sul primo palo senza gloria. "Il secondo palo, sul secondo palo!" è esploso il polacco rimproverando in modo più che plateale e continuando il proprio sfogo mentre il ragazzino ha provato a scusarsi ammettendo l'errore. Ma il furore agonistico misto alla frustrazione di aver sprecato una delle occasioni migliori ha portato Lewandowski a compiere anche un gesto estremo: quando Lamal si è avvicinato per scambiare il classico "cinque" della pace, ha fatto finta di nulla ignorando completamente il compagno, evidentemente esterrefatto.

La partita è poi stata risolta qualche istante più tardi, grazie proprio a Lewandowski che dal dischetto ha centrato il definitivo e vincente 2-1, siglando il suo settimo sigillo stagionale in Liga (con 3 assist), l'ottavo in totale contando anche la rete segnata nel debutto stagionale in Champions League contro l'Anversa.