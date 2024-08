video suggerito

Broja acquistato dall’Everton ma non sarà pagato: nel contratto c’è una clausola ben precisa Il 22enne attaccante albanese Armando Broja è stato il classico colpo last minute dell’Everton nella sessione estiva di calciomercato. prelevato dal Chelsea per un riscatto fissato a 30 milioni e un ingaggio da 2 al giocatore. Ma i Toffees possono anche decidere di non pagare un solo euro: hanno inserito in contratto una clausola con una condizione precisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Colpo di mercato last minute per l'Everton in Premier League con l'acquisto di Armando Broja in uscita dal Chelsea. Classico acquisto dell'ultimo momento avvenuto proprio sul gong di fine sessione che ha permesso ai Toffees di rimpinguare il reparto offensivo. L'attaccante albanese è arrivato nel suo nuovo club dietro ad un accordo che prevede la formula del prestito con diritto di riscatto a 30 milioni e uno stipendio da circa 2 milioni di euro. Ma l'Everton non spenderà un solo euro grazie ad una clausola inserita nel contratto, in attesa che il giocatore rientri dal brutto infortunio.

Broja dal Chelsea all'Everton per 30 milioni, la clausola nel contratto

Un colpo importante per un giocatore di prospettiva: Armando Broja è un nuovo giocatore dell'Everton, il club che nele ultime ore di venerdì ha deciso di concludere l'accordo per averlo in squadra versando nelle casse del Chelsea 30 milioni di euro in caso di riscatto finale. Ma nell'accordo tra i Toffees e il giocatore è stata pretesa una clausola particolare che tutela la società. Finché Broja non sarà convocato e scenderà in campo, l'Everton non solo non verserà nulla ai Blues ma nemmeno al giocatore, che dal terribile infortunio del 2022 non si è mai realmente ripreso del tutto.

Il terribile infortunio di Broja: ginocchio in frantumi

Amrando Broja è stato protagonista di un terribile infortunio in campo con la maglia del Chelsea. Un incidente che risale al dicembre 2022 e che lo ha costretto a restare fuori per tantissimo tempo e di affrontare una lunghissima rieducazione. Durante una amichevole nel tentativo di recuperare un pallone in area avversaria, Broja è finito malamente a terra: ginocchio in totale torsione e urla agghiaccianti del 22enne. L'esito degli esami strumentali è stato poi altrettanto devastante: rottura del crociato destro.

Chi è Armando Broja, talento albanese che piaceva anche al Milan

Il 22enne attaccante nazionale albanese è uno dei prospetti più interessanti in Europa. Arrivato a Londra nel lontano 2009, prelevato dalle giovanili del Tottenham, Broja (nato in Inghilterra ma di origini albanesi) ha fatto tutta la trafila nell'Academia dei Blues prima di una serie di prestiti dal Vitesse, al Southampton e poi al Fulham. In Nazionale vanta già 23 gare e 5 gol. Le sue doti in area avevano scatenato l'interesse di mercato anche del Milan, che poi ha desistito: dal giorno del gravissimo infortunio non è mai riuscito più a risalire la china, disputando solo spezzoni di partite.