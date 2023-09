L’esultanza esagerata di un tifoso in Tottenham-Sheffield: cade di sotto, lo salva una bandiera Un tifoso dello Sheffield cade di sotto dopo aver esultato per la rete dell’iniziale vantaggio della sua squadra in casa del Tottenham. L’uomo rotola dagli spalti ma viene evidentemente salvato da un bandierone.

A cura di Fabrizio Rinelli

Per qualcuno Tottenham-Sheffield è già una partita da affidare ai libri di storia del calcio. In Premier League da tempo non si vedeva un risultato ribaltato in maniera così clamorosa. A portarsi a casa la partita alla fine sono stati gli Spurs che pure erano passati in svantaggio per via del gol di Hamer al minuto 73 che ha fatto presagire a un'impensabile vittoria degli ospiti. Nei minuti di recupero è però successo l'incredibile. Il Tottenham si lancia in attacco alla disperata ricerca del pareggio che trova miracolosamente al 98′ grazie alla rete di Richarlision su assist di Perisic.

Finita qui? Neanche per sogno. VAR, infortuni ed esultanze prolungate hanno fatto slittare il recupero per altri 5 minuti e proprio allo scadere al 90+11′ è Kulusevski a trovare l'angolo perfetto per scagliare in porta la palla che vale poi il definitivo 2-1. Giocatori dello Sheffiled disperati in campo e Spurs in delirio. Nel mezzo un episodio a dir poco curioso che invece le telecamere hanno ripreso proprio quanto lo Sheffield è passato per primo in vantaggio facendo presagire al clamoroso colpaccio. Dallo spicchio dei tifosi ospiti si vede un uomo crollare di sotto.

Non è chiaro cosa sia accaduto ma le immagini che hanno ripreso il momento esatto in cui Hamer va a esultare sotto il settore occupato dai tifosi dello Sheffield mostra una sequenza d'immagini che ha dell'incredibile. Nell'angolo di stadio in cui stazionavano i sostenitori ospiti, si vede improvvisamente un uomo rotolare già dagli spalti. Per sua fortuna la caduta è sembrata blanda e soprattutto il tifoso in questione è caduto direttamente su un bandierone posto proprio sotto al settore ospite.

Di fatta è stato proprio la bandiera posta in modo orizzontale da una tribuna all'altra a salvare evidentemente l'uomo. L'eccesso di esultanza e qualche spintone di troppo, l'ha evidentemente fatto finire di sotto. Le telecamere hanno subito tagliato l'inquadratura probabilmente per evitare di riprendere conseguenze ben peggiori. Notizie di qualcosa di grave al tifoso non ce ne sono e quindi è da supporre che tutto sia andato nel verso giusto. Ma sicuramente quell'uomo ha scampato un pericolo.