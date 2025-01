L’esordio shock di Khusanov col Manchester City: dopo 3 minuti sbaglia tutto e regala il gol al Chelsea

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Un debutto imbarazzante da parte di Abdukodir Khusanov, il difensore nazionale uzbeko appena acquistato dal Manchester City su indicazioni di Pep Guardiola. Solo dopo 3 minuti di gioco, la combina grossa con un retropassaggio totalmente sbagliato, regalando la palla a Jackson che poi, tutto solo in area offre l'assist perfetto per l'1-0 di Madueke per il vantaggio del Chelsea.

L'errore imbarazzante di Khusanov dopo solo 3 minuti di Manchester City-Chelsea

Una clamorosa leggerezza a inizio partita ha evidenziato tutta la pressione sulle spalle dei giocatori di un City in costante crisi e che ha colpito inevitabilmente anche Khusanov, l'ultimo arrivato, che è andato in totale confusione alla prima palla toccata commettendo l'imperdonabile errore di alleggerire in modo maldestro di testa, pensando di appoggiare a Ederson e invece concedendo la palla agli avversari: Ethiad Stadium ammutolito e Blues di Maresca che festeggiano e ringraziano.

Per Khusanov decisamente un incipit che peggiore non poteva essere e che l'ex Lens ha subito per tutto il primo tempo, in cui si è distinto solamente per un successivo cartellino giallo rimediato per un intervento scomposto. E che ha spinto i tifosi dei Citizens a facili ironie e sarcasmi per un giocatore che è stato fin qui tra i fiori all'occhiello del mercato invernale di un club che sta faticando a trovare se stesso, con una Premier già compromessa e lo spettro di una incredibile eliminazione anche dalla Champions League.

Chi è Abdukodir Khusanov, difensore pagato dal City 40 milioni nel mercato di gennaio

Abdukodir Khusanov, 21enne difensore uzbeko, è uno dei profili emergenti nel calcio internazionale. Il 24 luglio 2023 è stato acquistato a titolo definitivo dal Lens in Ligue 1 con cui ha firmato un contratto fino al 2027 che però quest'inverno è stato interrotto per passare a Manchester. Il 20 gennaio 2025 è infatti passato a titolo definitivo al City che ha investito una cifr più che importante: 40 milioni di euro, firmando un contratto valido fino al 2029. Khusanov è già da tempo anche nel giro della propria nazionale: è stato incluso nella lista dei convocati per il Mondiale Under-20 nel 2023 e a giugno di quest'anno è stato convocato dalla nazionale maggiore per partecipare alla CAFA Nations Cup, competizione dove ha fatto il suo esordio l'11 giugno contro l'Oman.