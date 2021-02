Diego Fernando Maradona ha debuttato nel mondo del calcio lo scorso 17 febbraio, all'età di otto anni. Una data che il piccolo ricorderà per sempre e che ha sancito il battesimo ufficiale nello sport in cui si sta cimentando, anche all'insegna di papà Diego. Chi lo sta seguendo dice che la stoffe c'è, la voglia e la passione anche e a guardalo, ricorda davvero tanto fisicamente El Pibe, del quale si è fatto raccontare le gesta da mamma Veronica, che lo ha seguito in quella che potrebbe essere la giornata che gli potrà cambiare la vita.

La maglia è quella del Tristan Suarez, un piccolo club che coltiva da sempre giovani leve calcistiche e che non a caso tiene per motto "un club che cresce". E così, presentando i nuovi calciatori del futuro, tra i tantissimi ragazzini pronti a cimentarsi con il pallone tra i piedi lo scorso 17 febbraio c'è stato anche un figlio d'arte illustrissimo, Diego Fernando Maradona, il più giovane nella scala degli eredi del compianto Pibe. Al quale, ha confessato, di volersi assolutamente ispirare. Quando mamma Veronica gli ha raccontato le gesta del padre, sottolineando come fosse stato il numero uno del calcio mondiale, il piccolo Fernando non ha esitato: "Io sarò allora il numero due".

Se le qualità saranno le stesse lo dirà solamente il tempo. Intanto, le fattezze ricordano da vicino il grande Diego, così come l'entusiasmo e la voglia di giocare, con un primo allenamento di più di un'ora che ha visto Fernando non fermarsi mai, mostrando una voglia e un entusiasmo che ne hanno catalizzato l'attenzione al di là del nome che porta sulle spalle. Non solo: Dieguito si è infilato non una casacca a caso, ma la maglia numero 10 e si è dato da fare: il cammino sarà lungo, al momento con il Tristan l'impegno è di tre volte a settimana, in un gruppo composto da ragazzi tra i 7 e i 10 anni.