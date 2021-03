C'è una cosa che proprio non si può fare quando si fa tappa sul campo del Real Madrid in un ottavo di finale di Champions League, per di più con l'obbligo di rimontare un risultato negativo: commettere un errore gratuito. Quello che ha visto protagonista lo sfortunato Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, in occasione della rete del vantaggio delle Merengues ad opera di Benzema. Azione viziata dal passaggio scellerato dell'estremo difensore nerazzurro.

Il pallone è capitato sui suoi piedi nel corso di una normale fase di uscita palla dalla difesa dell'Atalanta, al cospetto di una pressione, da parte del Real Madrid, organizzata e ben applicata, ma non feroce. Quando Sportiello riceve il pallone Benzema gli si avvicina ma è distante diversi metri. Il portiere, però, se ne libera frettolosamente e con un tocco maldestro del pallone, a metà tra un passaggio ravvicinato e un lancio lungo. Nel tentativo di verticalizzare consegna di fatto la palla a Modric, che può entrare in area e mettere proprio Benzema in condizione di concludere a rete.

Il gravissimo errore di Sportiello ha subito ridato fiato, sui social, al dibattito più di tendenza negli ultimi tempi tra tifosi e appassionati di calcio: quello sulla costruzione dal basso, strategia adottata da molti allenatori che prevede la giocata del pallone sin dalla propria area di rigore, con l'obiettivo di attirare la pressione della squadra avversarie e risalire velocemente il campo tramite il palleggio. Un tema che ha poco a che fare con la topica del portiere nerazzurro: un enorme errore individuale piuttosto che la falla di un sistema.

