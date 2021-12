Bonucci, Donnarumma e Nazionale premiati a Dubai: l’Italia vince tutto ai Globe Soccer Awards 2021 Ai Globe Soccer Awards del 2021 l’Italia ha fatto incetta di riconoscimenti: trionfo per la Nazionale, per Bonucci e Donnarumma.

A cura di Vito Lamorte

Il 2021 è stato un anno d'oro per il calcio italiano con la fantastica vittoria dell'Europeo della Nazionale Italiana. A Dubai si è svolta la premiazione dei Globe Soccer Awards del 2021 e l'azzurro è stato il colore dominante. Il primo ad essere salito sul palco per ricevere il riconoscimento è stato Leonardo Bonucci, premiato come miglior difensore dell'anno solare. Il calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana ha battuto la concorrenza di Giorgio Chiellini, Ruben Dias del Manchester City, Alexander-Arnold del Liverpool, Azpilicueta e Rudiger del Chelsea. Il bianconero è stato accolto su palco con questo annuncio: "Fondamentale nella vittoria dell’Italia all’ultimo Europeo, Bonucci identifica il modello perfetto del difensore moderno e con Giorgio Chiellini ha rappresentato la coppia perfetta di difesa".

Non solo Bonucci, come detto. Il premio del miglior portiere è andato a Gianluigi Donnarumma, che era stato già insignito del riconoscimento di miglior giocatore dell'Europeo e del premio Lev Jašin. Il 22enne ex Milan è stato preferito a Courtois del Real Madrid, Ederson del Manchester City, Maignan del Milan, Martinez dell'Aston Villa, Mendy del Chelsea, Navas del PSG, Neuer del Bayern e Oblak dell'Atlético Madrid.

Come miglior nazionale del 2021 è stata premiata l'Italia, che ha ritirato il premio con Gabriele Gravina, il CT Roberto Mancini e Gianluca Vialli. La vittoria di Wembley ha incantato il mondo intero e ha riportato in auge il nostro calcio, da troppi lontano dai palcoscenici più importanti. Il presidente della FIGC ha dichiarato: "Il segreto della vittoria dell'Europeo è stato un insieme di elementi. La qualità tecnica dei giocatori, l'abilità dell'allenatore e soprattutto la capacità di tutti i tifosi di spingere la squadra con un mix giusto di emozioni e sentimenti che hanno trasformato la nostra squadra in una grande famiglia". Il trionfo di EURO 2020 ha aiutato il Mancio a vincere il premio come miglior allenatore dell'anno battendo Tuchel, Scaloni, Guardiola, Flick e Deschamps.

Come miglior agente è stato premiato Federico Pastorello, che ha avuto la meglio su Barnett, Mendes, Raiola e Zahavi. Queste le sue parole dopo aver ricevuto il riconoscimento: "È una sensazione incredibile, di solito noi siamo dietro le quinte. Ringrazio la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei giocatori e tutti i club che mi hanno dato la possibilità di collaborare con loro".

Come miglior calciatore del 2021 è stato premiato Kylian Mbappé e come miglior calciatrice ha bissato il trionfo del Pallone d'Oro Alexia Putellas. La miglior squadra maschile è il Chelsea mentre il Barcellona è quella femminile. Txiki Begiristain del Manchester City è il miglior direttore sportivo. Robert Lewandowski ha vinto il Maradona Award, come capocannoniere dell'anno 2021, e il TikTok Fans' Player Of The Year, come giocatore preferito dai tifosi. Premio alla carriera per Ronaldinho mentre Cristiano Ronaldo ha ricevuto un riconoscimento come Miglior marcatore nella storia.