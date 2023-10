Leo Messi vincerà per l’ottava volta il Pallone d’Oro: l’indiscrezione arriva dalla Spagna Leo Messi con ogni probabilità vincerà per l’ottava volta il Pallone d’Oro. La notizia l’ha annunciata un quotidiano catalano, che contestualmente ha scritto che Aitana Bonmatì vincere quello femminile.

L'elenco dei 30 candidati per il Pallone d'Oro 2023 è stato reso noto ormai più di un mese fa, era il 6 settembre quando sono stati svelati i nomi degli eletti – tra questi c'è anche un italiano (Barella) e con lui tre altri calciatori della Serie A (Kvaratskhelia, Osimhen e Lautaro). Lunedì 30 ottobre, un giorno non banale perché è la nascita di Maradona, verrà assegnato il premio che sarà vinto con ogni probabilità da Leo Messi. Un giornale catalano ha spolierato infatti il nome del vincitore. L'argentino avrebbe bruciato sul filo Haaland e Mbappé, che un giorno lo vinceranno, ma che per il momento dovranno ancora attendere.

I candidati sono trenta, i favoriti sono tre. Perché la stagione scorsa ha visto tre grandi protagonisti. Stagione sì, perché per la seconda volta i calciatori vengono valutati sull'annata calcistica e non su quella solare. Leo Messi ha trascinato l'Argentina nei Mondiali di Qatar 2022. Ha alzato il livello sempre più, partenza soft nel girone, poi un capolavoro dietro l'altro, gol e assist, determinante sempre.

Leo Messi, Emiliano Martinez e Kylian Mbappé premiati dopo la finale di Qatar 2022.

Due gol nella finale, più il rigore trasformato. Da capitano ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Poi in realtà non ha fatto molto altro, perché con il PSG non ha lasciato una traccia, fuori agli ottavi in Champions e titolo di Ligue 1 vinto senza strafare. Ora è a Miami, con la squadra di Beckham pronta a festeggiare il suo super campione.

La loro candidatura la pongono, o forse si dovrebbe dire l'hanno posta, anche Kylian Mbappé, che vanta i motivi più o meno sopraelencati per Messi. Un Mondiale strepitoso, ovviamente con una differenza non sottile: ahi lui non l'ha vinto. Ma l'ha vissuto da protagonista: tripletta in finale, titolo di capocannoniere. Podio assicurato e nulla più, anche se KM7 ci credeva mesi fa al colpo grosso.

Erling Haaland mentre festeggia il triplete del Manchester City.

Più forte la candidatura di Erling Brut Haaland che con il Manchester City ha realizzato il triplete. Il norvegese ha vinto Premier League, FA Cup e Champions League. E ha messo a verbale pure la Scarpa d'Oro, segnando tra campionato e coppe 52 gol in 53 partite. Mostruoso. Ma sia Haaland che Mbappé per il momento dovranno aspettare, sono giovani, avranno sicuramente altre chance. Ma intanto dovrebbe essere ancora Leo Messi il vincitore del Pallone d'Oro maschile 2023.

La centrocampista del Barcellona, Aitana Bonmatì, è al momento la calciatrice più forte al mondo.

Sport ha spoilerato anche il nome della vincitrice del premio femminile che, anche in questo caso, sarà dato a chi ha trionfato al Mondiale. A vincere sarà il centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatì che oltre ai Mondiali, dove è stata eletta miglior calciatrice del torneo, ha vinto anche la Champions League con i blaugrana.