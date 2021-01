Il Comité de Competición ha sanzionato Lionel Messi con due giornate di squalifica dopo l'espulsione nella Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. L'argentino ha colpito a palla lontana Asier Villalibre nei minuti di recupero dei tempi supplementari della finale della manifestazione della RFEF ed è stato mandato anzitempo negli spogliatoi dall'arbitro Manzano. Il numero 10 dei catalani salterà la gara di Copa del Rey contro il Cornellá e quella in Liga contro l'Elche, entrambe in trasferta. Questa è la prima espulsione di Messi con il Barcellona in 754 partite.

La descrizione dell'azione di Gil Manzano nel referto non parlava di aggressione, quindi è stato applicato l'articolo sulla "condotta violenta" (123.2): "Al minuto 120′ il giocatore (10) Messi Lionel Andres è stato espulso per il seguente motivo: aver colpito un avversario con il braccio usando una forza eccessiva mentre la palla era in gioco ma ad una distanza tale da non poter essere conteso". I precedenti di questa stagione indicavano già che sarebbe stata applicata la sanzione di due giornate di squalifica e non di quattro, come sarebbe stato nel caso fosse stata considerata aggressione.

Se il Barcellona supererà il turno di Copa del Rey, l'argentino tornerà in campo per agli ottavi di finale della coppa ma se il Barça dovesse clamorosamente essere eliminato dal Cornellá il 10 dei culé sarà nuovamente disponibile proprio contro l'Athletic Bilbao al Nou Camp. Le ultime due partite giocate dal Barcellona senza Messi sono finite in parità: la prima contro l'Eibar in casa in Liga finita 1-1 e l'ultima contro la Real Sociedad nella semifinale di Supercoppa di Spagna, una partita che il Barça ha vinto solo ai calci di rigore grazie a ter Stegen. Senza la Pulce a disposizione, Ronald Koeman dovrebbe schierare Griezmann nella sua posizione, con Braithwaite punta e Dembélé sulla corsia di destra.