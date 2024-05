video suggerito

L’emozionante saluto che il Liverpool ha riservato a Klopp: presenti tutti i dipendenti del club Jurgen Klopp salutato da tutti i dipendenti del Liverpool alla vigilia dell’ultima partita sulla panchina dei Reds. Un momento a dir poco emozionante: “Sicuramente la settimana più intensa della mia vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jurgen Klopp non sarà più l'allenatore del Liverpool a partire dalla prossima stagione. Per il tecnico tedesco quella di domani contro il Wolverhampton ad Anfield sarà l'ultima partita in Premier della sua gestione ai Reds. Klopp è sempre stato uno degli allenatori più vincenti nella storia del club e proprio per questo nella settimana del suo addio ai Reds hanno deciso di salutarlo al meglio, come si fa con chi ha dato davvero tutto per il Liverpool.

Prima di andare via, Klopp ha posato per un'ultima foto con tutti i dipendenti del Liverpool con cui ha condiviso gli ultimi 9 anni. Tutti erano riuniti ad Anfield seduti in maniera composta in tribuna affiancati dai trofei vinti da Klopp sulla panchina del Liverpool. Un'ultima foto, prima degli addii che saranno stati inevitabilmente commoventi. "Sicuramente la settimana più intensa della mia vita. Ho detto così spesso addio questa settimana, a così tante persone – ha spiegato Klopp in conferenza stampa – Sono davvero, davvero grato a tutti loro".

Klopp nella sua ultima conferenza stampa, che è stata ricca di aneddoti e momenti emozionanti, ha ricordato alcuni passaggi della sua esperienza al Liverpool: "Il calcio migliore che abbiamo mai giocato è stato contro il Manchester City quest'anno. Quel giorno abbiamo giocato al meglio. Il match più spettacolare? Contro il Barcellona nel 2019". Klopp sa benissimo che non potrà mai dimenticare questa esperienza e lo spiega al meglio:

"Dire addio non credo sia mai bello, ma dirsi addio senza sentirsi tristi o feriti, significherebbe che il tempo trascorso insieme non è stato giusto e non eccezionale – aggiunge -. E ci siamo divertiti moltissimo, quindi era sempre chiaro che sarebbe stata dura e so che sarà dura". Il futuro di Klopp ora resta un rebus ma il tecnico ha lasciato il Liverpool sicuro che prenderà parte alla prossima Champions League e con la consapevolezza di portare sempre con sé il ricordo dei suoi fantastici tifosi: "Ho dovuto leggere le loro lettere e che con una di esse sono scoppiato in lacrime".