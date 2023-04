Lech Poznan-Fiorentina dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference Lech Poznan-Fiorentina valida per i quarti di finale di andata di Conference League si disputerà oggi allo Stadio de Kuip. La partita inizierà alle ore 21 non sarà visibile in chiaro.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina ha trovato la quadratura in questa seconda parte di stagione. La squadra di Italiano dopo 9 vittorie consecutive ha pareggiato 1-1 con lo Spezia. Le prossime settimane potrebbero diventare magnifiche. Perché i viola vedono da vicino la finale di Coppa Italia e soprattutto sperano di continuare ad avanzare in Conference League. Per farlo dovranno eliminare il Lech Poznan, ostica squadra polacca che stasera ospiterà la Fiorentina. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21. Tra una settimana si disputerà il ritorno.

La Fiorentina è la squadra favorita per il successo finale della Conference League, assieme al West Ham. Il Lech Poznan è una compagine comunque difficile da affrontare, che soprattutto in casa punta su un'accesa e calda tifoseria. Chi passerà il turno nelle semifinali, che si disputeranno l'11 e il 18 maggio, affronterà il Nizza o il Basilea.

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Fiorentina. Turnover pari a zero per Italiano, che non dispone dello squalificato Martinez Quarta. Recupera Milenkovic. In avanti Cabral favorito su Jovic. Ikoné e Gonzalez nel tridente. Ishak e Szymcazk il tandem d'attacco del club polacco.

Lech Poznan (3-5-2): Bednarek; Salamon, Karlstrom, Milic; Pereira, Skoras, Afonso Sousa, Kvekveskiri, Rebocho; Szymczak, Ishak.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Partita: Lech Poznan-Fiorentina

Quando: giovedì 13 aprile 2023

Orario: 21

Dove: Stadion Miejski, Poznan

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky, DAZN, NOW

Competizione: Conference League, Quarti di finale andata

Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina in diretta TV

Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina in TV? La partita dei quarti di finale di andata di Conference League si potrà seguire in diretta su Sky, che la manderà in onda sui canali 203 (Sky Sport Calcio ) e 254 (Sky Sport). Il match sarà visibile anche in TV su DAZN, per farlo servirà l'app si può scaricare su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox; mentre chi ha l'abbonamento DAZN per Sky può attivare Zona DAZN e vedere la gara sul canale 214 del decoder di Sky.

Lech Poznan-Fiorentina dove vederla in streaming

Lech Poznan-Fiorentina sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno farlo utilizzando Sky GO, ma la partita sarà visibile in questa modalità anche con DAZN e con NOW. Per DAZN telecronaca di Mastroianni e Pasqual.

Conference League, le formazioni ufficiali di Lech Poznan-Fiorentina

Titolarissimi per il Lech Poznan, Italiano invece modificherà di poco la sua solita formazione. Il dubbio è rappresentato da Barak, che in Conference League ha una marcia in più. Mancherà Martinez Quarta, che è squalificato.

