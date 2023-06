Lecco-Foggia oggi in finale playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Lecco-Foggia è la finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023: si gioca allo stadio Rigamonti-Ceppi domenica 18 giugno 2023, con fischio d’inizio alle ore 17.30. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiDue e a pagamento su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Lecco o Foggia. Una delle due verrà promossa in Serie B dopo la finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023: si gioca allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco oggi, domenica 18 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 17.30. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiDue e a pagamento su Sky e DAZN.

Nella gara d'andata allo Zaccheria a vincere sono stati i ragazzi di Luciano Foschi per 2-1 grazie alla bella rete su punizione dei Lepore nei minuti finale ma c'è stata grande polemica per alcune scelte arbitrali che hanno danneggiato i pugliesi: un gol annullato e un rigore non concesso hanno portato la società rossonera a formalizzare una protesta nei confronti dell'Aia e della Lega Pro. I tifosi dei Satanelli non hanno mandato giù la direzione arbitrale di Kevin Bonacina. In caso di parità al fischio finale si giocheranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

Delio Rossi deve fare a meno di Costa, che è stato squalificato dopo il fischio finale della gara d'andata: al suo posto dovrebbe essere alzato Rizzo e inserito Di Pasquale in difesa. Per il resto gli uomini in campo dovrebbero essere gli stessi del primo round. Foschi punta ancora su Pinzauti e Buso in attacco.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso. All. Foschi.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Di Pasquale; Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Rizzo; Peralta, Ogunseye. All. Rossi.

Lecco-Foggia dove vederla in diretta TV sulla Rai: il canale in chiaro

Dove vedere Lecco-Foggia in TV? La diretta della finale di ritorno dei playoff di Serie C sarà trasmessa in chiaro su RaiDue ma si può potrà seguire anche su Sky, ai canali Sport Football (numero 203) e Sky Sport (251); e su DAZN, scaricando sulla smart tv l'app della piattaforma.

Dove vedere Lecco-Foggia in streaming gratis

Lecco-Foggia si potrà vedere in streaming su Raiplay, su DAZN e sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare Sky. La partita sarà trasmessa in streaming anche sulle piattaforme Eleven Sports, OneFootball e NOW, con la possibilità di comprare anche il singolo tagliando del match.

Luciano Foschi conferma la coppia d'attacco Buso e Pinzauti, con la linea mediana composta da Zuccon, Girelli e Zambataro più Galli e Tordini sulle corsie laterali. Lepore, Bianconi e Celjak in difesa. Tra i pali Melgrati.

Delio Rossi non avrà Costa sulla corsia di sinistra, dove dovrebbe agire Rizzo e in difesa entrerebbe Di Pasquale con Leo e Kontek. In mezzo al campo Frigerio, Petermann e Schenetti, con Bjarkason sulla fascia destra. La coppia d'attacco Peralta-Ogunseye. Dalmasso in porta.

