Tifosi del Foggia insultano sui social l’arbitro della finale, ma sbagliano: “Sono metalmeccanico” Surreale vicenda che fa seguito ai veleni lasciati dietro di sé dalla finale di andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco: l’arbitro Kevin Bonacina insultato sui social da tifosi pugliesi, o almeno così credevano…

A cura di Paolo Fiorenza

La coda velenosa della finale di andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco ha avuto un'ulteriore appendice che ha virato verso il surreale: i tifosi della squadra pugliese hanno insultato sui social il direttore di gara, o almeno credevano di averlo fatto, ma in realtà stavano ricoprendo di contumelie un omonimo, che a quel punto ha reso noto la vicenda sul proprio profilo chiedendo di smetterla.

Tutto è nato all'indomani del match giocato martedì sera allo Zaccheria e vinto dagli ospiti lombardi per 2-1, un punteggio che mette la finale in discesa per la squadra di Foschi, che al ritorno – in programma domenica prossima – avrà a disposizione due risultati su tre. dunque basterà il pareggio al Lecco per salire in Serie B, andando a fare compagnia a Catanzaro, FeralpiSalò e Reggiana, già promosse direttamente avendo vinto i rispettivi gironi di Lega Pro.

L’arbitro Kevin Bonacina con i capitani di Foggia e Lecco prima dell’inizio del match di andata

Un esito, quello dell'andata, che non è andato giù al Foggia, che nelle ore successive al match ha diffuso una protesta contro l'arbitro Kevin Bonacina, della sezione AIA di Bergamo, recriminando in particolare per due episodi avvenuti sul punteggio di 1-1: un un gol annullato ad Ogunseye per aver fatto fallo e un calcio di rigore non concesso a Frigerio. Il club pugliese peraltro non si è limitato ad annunciare che "è stata immediatamente formalizzata protesta all’AIA e alla Lega Pro per la direzione di gara fortemente discutibile", ma ha anche buttato qualche sospetto legato alla provenienza dell'arbitro, criticando la "decisione a monte di designare un arbitro della stessa regione e residente ad appena 40 km da Lecco".

Parole che hanno gettato benzina sul fuoco, facendo da sfondo alla caccia che si è poi scatenata sui social per cercare di individuare Kevin Bonacina e fargli sapere che da Foggia la stima non era altissima, per usare un eufemismo. Tuttavia il profilo individuato da alcuni tifosi su Facebook e poi fatto oggetto di messaggi insultanti è stato quello di un omonimo dell'arbitro, come ha fatto sapere dopo qualche ora il diretto interessato pubblicando un eloquente messaggio: "Ragazzi non faccio l'arbitro! Sono un metalmeccanico. Mi dispiace per il Foggia ma non sono io oh!".

Il match di ritorno allo stadio Rigamonti Ceppi, domenica alle 17:30, si annuncia molto caldo: l'arbitro del match ancora non è stato designato.