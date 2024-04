Panico nel derby di Istanbul: tifosi lanciano un razzo ma sbagliano tutto, si danno fuoco da soli

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Nel fine settimana a Istanbul è andato in scena uno dei derby più sentiti e accesi del calcio turco, Fenerbahce-Besiktas, valido per la 34a giornata di Super Lig. Una partita che ha avuto la classica accesissima atmosfera sugli spalti con le due tifoserie che hanno dato il solito spettacolo di coreografie e pirotecnico, tranne quando si è rischiato un incidente in curva tanto goffo quanto pericolosissimo.

A prendersi un momento particolare del derby di Istanbul sabato 18 aprile è stata la curva ospite presente sulle tribune del Sukru Saracoglu Stadium, quando il gruppo ultrà del Besiktas ha provato a lanciare un razzo verso il campo, che si è trasformato in un clamoroso e pericoloso boomerang. Il bengala infatti è stato scagliato malamente in modo tale da colpire la parte superiore della struttura dello stadio e ricadendo in mezzo agli stessi tifosi, scatenando un primo fuggi fuggi generale. Altri ultrà lo hanno poi ripreso e lanciato poco più in basso, per liberarsene, creando solamente ulteriore panico. Alla fine, fortunatamente, il bengala è finito in fondo agli spalti senza conseguenza alcuna tra gli spettatori anche se dalle immagini è sembrato evidente il rischio di appiccare un pericoloso incendio.

I "colpevoli" dello sconsiderato gesto, finito ovviamente nelle fauci del web attraverso i social, sono stati i sostenitori del gruppo ultrà del Besiktas chiamati "Kara Kartallar" ovverosia le "aquile nere" considerati tra i più violenti gruppi organizzati d'Europa. Il derby alla fine è stato vinto dai padroni di casa del Fenerbahce, di misura per 2-1. Un successo che ha permesso alla squadra in cui militano ex conoscenze del calcio italiano come Dzeko e Rodrigo Becao (che hanno partecipato alla gara pur non incidendo) di tenere il ritmo in classifica della capolista Galatasaray, restando a -4 a 4 giornate dalla fine.

